Le Eolie non hanno certo bisogno di presentazioni, isole come Stromboli e Filicudi sono rinomate in mezzo mondo per la loro acqua cristallina, il panorama segnato dal profumo della macchia mediterranea e dalle piccole barche dei pescatori oltre che dal clima rilassato che solo le piccole isole possono offrire. C'è però un altro aspetto delle Eolie, più misterioso e intrigante: il loro essere "meta di pellegrinaggio sessuale".

Proprio così, l'arcipelago, infatti, avrebbe proprietà capaci di aumentare la libido dei visitatori, e stimolare non soltanto l'appetito sessuale, ma anche la fertilità.

A decine arrivano sulle coste scure e calde delle isole vulcaniche come in un pellegrinaggio sessuale, si scala Stromboli a piedi e una volta arrivati in cima, sui bordi della bocca del vulcano ci si mette nudi, completamente nudi, e ci si stende a terra per assorbire il calore e sentire le vibrazioni.

Le Eolie tremano in continuazione, basta aspettare qualche minuto per sentire nuove vibrazioni venire dal sottosuolo, e anche il calore viene da lì, dalla lava che scorre a poche decine di metri di profondità. Secondo alcuni sono questi elementi che influenzano positivamente il corpo, che spronano gli ormoni e aiutano il desiderio sessuale a crescere.

Ci sono coppie che arrivano apposta per cercare di migliorare la loro attività sotto le lenzuola, altre invece per riuscire ad avere dei figli, in ogni caso le Eolie sembrano avere davvero un effetto concreto sulla vita sessuale delle persone.

Secondo Maria Puglisi, che alle Eolie si occupa di vini, questo "è un posto molto sensuale, un'isola di fuoco e passione". Anche secondo lei è una questione di vibrazioni e calore della terra: "puoi sentire le vibrazioni costanti dentro di te quando ci sono le eruzioni, è come se il vulcano esplodesse dentro il tuo corpo, è una forza afrodisiaca e potente".

Ma probabilmente c'è di più: le Eolie sono un posto in cui trovare la propria privacy è semplicissimo, il silenzio è perfetto e trovare la pace, senza distrazioni o stress, è davvero comune. Poi ci sono i profumi, quello del mare, e quello della natura che circonda i visitatori che arrivano in barca, già ammaliati dalla vista dell'isola.

Anche i sapori fanno la loro parte: il pesce, le spezie e il sale marino fanno sicuramente la loro parte nel riaccendere la fiamma della passione in chi arriva, anche per il motivo più semplice di tutti, e cioè che fanno star bene.

Stromboli è anche il luogo scelto per il festival "Volcano Extravaganza", in cui artisti e performer danno vita a coreografie, danze e installazioni in cui il corpo è il tema centrale. E, come si sarà capito arrivati a questo punto, la scelta non è certamente stata casuale.

Sempre più persone sono attratte dalle Eolie per il loro potere afrodisiaco, ma Stromboli e le Eolie sembrano avere abbastanza privacy e vibrazioni per tutti.

