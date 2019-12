PER STRONCARE LA PROTESTE DI POPOLO NON SERVE PIÙ LA POLIZIA: BASTA TOGLIERE CAMPO AI TELEFONI - E’ QUELLO CHE È ACCADUTO IN INDIA: LINEA INTERNET E SMARTPHONE STACCATI PER SEDARE LE MANIFESTAZIONI CONTRO LA LEGGE SULLA CITTADINANZA CHE DISCRIMINA IN BASE ALLA RELIGIONE…

Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

narendra modi 6

Hanno messo in campo di tutto per arginare il dissenso e porre fine all' ondata di proteste che dopo oltre una settimana si è allargata a macchia d' olio a tutta l' India: divieti di assembramento, plotoni di agenti in tenuta anti-sommossa, centinaia di pullman per le migliaia di persone arrestate, metrò fermi. Addirittura web e cellulari staccati anche in molte zone di New Delhi.

Una misura inedita nella capitale che ripropone il dilemma del rapporto complicato tra società hi- tech, politica e difesa dei valori democratici: le compagnie di telecomunicazioni locali, tra cui la joint venture Vodafone Idea, hanno ammesso di aver tagliato i servizi su ordine del governo, che concede e revoca le licenze a suo piacimento.

proteste in india per la legge anti musulmani 2

I manifestanti non si sono fatti intimidire: masse di studenti, accademici, gruppi di musulmani, politici dell' opposizione, attivisti, attori di Bollywood e scrittori --c'era anche Arundhati Roy - hanno sfidato divieti e manette, lacrimogeni e botte, sfondato barricate e partecipato in massa alla prima grande sfida, il primo atto riuscito di resistenza popolare al governo nazionalista indù, e alla sua agenda portata avanti in modo sempre più aggressivo dopo la riconferma del premier Narendra Modi a maggio.

proteste in india per la legge anti musulmani 7

La rabbia contro una legge sulla cittadinanza che discrimina in base alla religione tradendo il carattere secolare della Costituzione indiana si è sommata all' indignazione per la brutalità della repressione. Un fiume di gente si è riversato nelle strade. A New Delhi si sono creati ingorghi tali che la compagnia IndiGo ha dovuto cancellare dei voli: molti membri dell' equipaggio erano rimasti imbottigliati nel traffico.

proteste in india per la legge anti musulmani 6

A Mumbai, tra gli oltre cinquemila in piazza, l' attrice Swara Bhaskar e il regista Farhan Akhtar. La star Priyanka Chopra ha attaccato la brutalità della polizia. In manette a Bangalore è finito anche il biografo del Mahatma Gandhi Ramachandra Guha.