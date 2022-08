25 ago 2022 13:45

UNO STUDIO LEGALE HA FATTO CAUSA A GHISLAINE MAXWELL, AL FRATELLO E A SUO MARITO, AFFERMANDO DI NON AVER MAI INTASCATO LA PARCELLA, CHE AMMONTA A OLTRE 878 MILA DOLLARI, PER IL SUO LAVORO - LO STUDIO HA PARTECIPATO ALLA DIFESA DELLA SOCIALITE, CONDANNATA A GIUGNO PER AVER AIUTATO IL FINANZIERE ED EX FIDANZATO, IL DEFUNTO JEFFREY EPSTEIN, AD ABUSARE SESSUALMENTE DI RAGAZZE MINORENNI...