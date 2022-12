16 dic 2022 17:30

CON LA SUA GUERRA IN UCRAINA QUEL ROMPICOGLIONI DI PUTIN COSTRINGE I DANESI A LAVORARE UN GIORNO IN PIÙ – IN DANIMARCA IL GOVERNO HA DECISO DI ELIMINARE UNO DEI GIORNI DI FESTA PER POTER AUMENTARE IL BUDGET PER L'ESERCITO – IL PRIMO MINISTRO FREDERIKSEN RICHIAMA ALLA RESPONSABILITÀ I CITTADINI: “C'È LA GUERRA IN EUROPA E DOBBIAMO RAFFORZARE LE NOSTRE DIFESE. E QUESTO RICHIEDERÀ A TUTTI DI CONTRIBUIRE UN PO' DI PIÙ”...