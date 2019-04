PRINCIPESCO FOGNINI – A MONTECARLO L’AZZURRO RIBALTA CORIC: ORA ASPETTA NADAL IN SEMIFINALE (OGGI POMERIGGIO, 15.30) - “NON HO NULLA DA PERDERE, PENSO DI AVERE IL GIOCO PER METTERE IN DIFFICOLTA’ RAFA” - LA DEDICA A FLAVIA PENNETTA - SUI SOCIAL TUTTI PAZZI PER "FOGNA": DA VIERI A NAINGGOLAN, DA ALESSANDRO ROIA AL SALTATORE IN ALTO “GIMBO” TAMBERI - DJOKOVIC OUT, FUORI ANCHE L’ALTRO ITALIANO SONEGO - VIDEO