SUSSEX AND THE CITY - COME DAGO-RIVELATO, MEGHAN MARKLE SI È INCONTRATA CON IL RE CARLO DOPO IL FUNERALE DELLA REGINA ELISABETTA - L'EX ATTRICETTA AVREBBE ORGANIZZATO L'INCONTRO PER CERCARE DI RIALLACCIARE I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA DEL MARITO, DOPO AVER PASSATO ANNI A SPUTTANARLA - GLI INTERESSI CONVERGONO: LEI NON VUOLE PASSARE PER LA PECORA NERA DELLA ROYAL FAMILY E RE CARLO HA BISOGNO DI UNA FAMIGLIA UNITA PER CONQUISTARE L'AFFETTO DEI SUDDITI...

Estratto dell'articolo di Vittorio Sabadin per il Messaggero

Il Regno Unito si è svegliato ieri mattina senza la sua Regina, sepolta lunedì accanto al marito Filippo e ai suoi familiari nel castello di Windsor. Re Carlo III è già al lavoro, perché le cose da fare sono tante. Bisogna tenere uniti il regno e il Commonwealth, e c'è da pensare al Paese, piegato da una crisi della quale non si vede la fine.

È necessario soprattutto conquistare l'affetto della gente, che gli è stata vicina in questi giorni di lutto, ma che potrebbe anche facilmente cambiare umore. […] . Per questo motivo, forse ai primi posti nell'agenda di Carlo c'è anche il problema di come riportare la pace nella sua famiglia. Harry e Meghan, arrivati in Gran Bretagna il 3 settembre per tenere conferenze, si sono trattenuti molto oltre il previsto a causa della morte della Regina. [...]

SCELTE DI ROTTURA

Harry sembra non avere ancora capito le conseguenze della decisione di trasferirsi in California abbandonando il suo ruolo all'interno della Royal Family. Nei giorni del lutto per la Sovrana si è lamentato di tutto: della divisa che gli veniva vietata, poi delle cifre EIIR, Elisabetta II Regina, che mancavano dalle spalline quando gliel'hanno concessa. Ha sempre avuto il volto imbronciato, ma le umiliazioni che ha dovuto subire sfilando, come lo zio Andrea, senza divisa sono frutto delle sue scelte, non di quelle della Casa reale.

Meghan, che è molto intelligente e pronta di riflessi, ha capito che l'epoca dei piagnistei è finita e che bisogna cambiare registro. Si dice che abbia scritto una lettera a Carlo, chiedendo un incontro chiarificatore, e forse decisivo, prima di riprendere l'aereo per l'America. Il Re, che l'aveva accompagnata all'altare il giorno del matrimonio con Harry, l'ha sempre trattata con riguardo e con affetto, ma ora la guarda con grande diffidenza.

I Sussex hanno violato la regola principale che deve rispettare un membro della Royal Family, cioè quella di non rivelare mai all'esterno quello che avviene e si dice in famiglia. Come ai tempi di Lady Diana, Carlo ha paura di parlare con lei, perché ogni parola che dice potrebbe essere l'argomento della prossima intervista con Oprah Winfrey, o del prossimo libro di Harry.

DUCHESSA IN CRISI

Ma anche Meghan è in difficoltà. Finora ha potuto continuare a restare famosa solo parlando male della Royal Family. Potrà continuare a farlo, dopo la straordinaria prova d'affetto che è stata tributata a tutta la famiglia non solo dai britannici, ma anche dai quattro miliardi di persone che hanno seguito la cerimonia in tv? Potrà accusare ancora i Royals di razzismo, dopo avere visto le decine di capi di stato di colore che sono venuti a chinare il capo al passaggio del feretro di Elisabetta?

[…]Nell'Abbazia di Westminster […] Meghan ha respirato la grande forza delle tradizioni britanniche e forse ha capito qualcosa di più dell'Europa. Può darsi che nell'incontro con Carlo insista per diventare ancora di più economicamente indipendente, o può darsi che chieda scusa delle cattiverie che ha detto e fatto, e torni a fare la duchessa, accettando l'ultimo posto nei ranghi della famiglia e inchinandosi a Kate quando la incontra. Carlo ha un gran bisogno di avere i Sussex al suo fianco, ma se sarà solo per portare altri guai ne farà a meno, anche se questo significherà perdere per sempre uno dei suoi figli.

