SVALVOLATI D'ITALIA - SUL LAGO DI BOLSENA, UN UOMO HA PROVATO A RESISTERE ALL'ARRESTO SOSTENENDO DI ESSERE CITTADINO "DI UNO STATO AUTONOMO", QUELLO COSTITUITO DA SE' STESSO - I CARABINIERI, CHE LO DOVEVANO PORTARE IN CARCERE DOPO UNA CONDANNA DI TRE ANNI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, LO HANNO LASCIATO PARLARE E POI...

Da blitzquotidiano.it

carabinieri 2

Un uomo originario di Velletri in provincia di Roma ed ora residente a Marta, sul lago di Bolsena, ha cercato di convincere i Carabinieri che lo stavano arrestando di non poterlo fare. L’uomo ha infatti riferito ai militari che gli avevano bussato alla porta di casa di essere cittadino di «uno Stato autonomo».

L’uomo si era convinto di potere avere in questo modo una sorta di immunità dalla legge. Malgrado dovesse scontare una condanna a tre anni per bancarotta fraudolenta. I Carabinieri non hanno però dato minimamente peso alle sue parole e lo hanno comunque arrestato portandolo a Roma al carcere di Regina Coeli.

carabinieri 3

Per sottrarsi all’arresto l’uomo aveva realizzato i falsi documenti seguendo le istruzioni scaricate da alcuni siti Internet. Con i documenti da lui autoprodotti, l’uomo definiva la sua persona come «Stato a sé stante».

Attraverso la ricostruzione di alcune pratiche commerciali in vigore negli Stati Uniti d’America, l’uomo originario della provincia di Roma si era convinto di avere una sorta di immunità dalle leggi italiane non sapendo che nel contesto giuridico e normativo italiano non sono in vigore queste norme.

CARABINIERI

L’uomo, ai Carabinieri ha mostrato i documenti dicendo che lo stavano sequestrando. I militari non lo hanno ascoltato ed hanno ugualmente effettuato l’arresto.