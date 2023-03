DAGONEWS! COME MAI L’EDITTO DI ARCORE HA COLPITO IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, CATTANEO, E NON LA CAPOGRUPPO AL SENATO, LICIA RONZULLI? – LE RICHIESTE DI BERLUSCONI A GIANNI LETTA SULLE NOMINE: LE DUE LINEE ROSSE SONO PAOLO SCARONI ALLA PRESIDENZA DI ENEL (SU CUI C’E’ IL NO DI MELONI) E ROBERTA NERI COME AD DI ENAV – L’INCERTO GIOCO DEI VETI E LA PARTITA SU LEONARDO IN CUI E’ DATO ORMAI PER CERTO…