SVASTICHELLA DE’ NOANTRI – BUFERA SU GABRIO VACCARIN, CONSIGLIERE COMUNALE FDI A NIMIS, IN PROVINCIA DI UDINE, RITRATTO IN UNA FOTO CON UNA DIVISA NAZISTA E IN POSA DAVANTI A UN QUADRETTO DI HITLER – IL DEPUTATO WALTER RIZZETTO CI METTE UNA PEZZA: “PARE SIA UNA FOTO DI CARNEVALE. IL CONSIGLIERE NON E' ISCRITTO AL PARTITO, MA ELETTO IN UNA NOSTRA LISTA” – E SUI CELLULARI GIRANO ANCHE ALTRE IMMAGINI…

Giacomo Galezzi per "La Stampa"

gabrio vaccarin 1

Una foto in divisa infiamma il web. E’ quella del consigliere comunale Fdi a Nimis, Gabrio Vaccarin vestito da SS. «Non lo conosco personalmente e entro le prossime ore sentirò lui e il segretario provinciale per bonificare questa situazione assolutamente inaccettabile- commenta alla Stampa Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro, segretario regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia-. Ho saputo ieri sera di questa foto e mi sono subito attivato per cercare di capire quali azioni intraprendere.

Sembra che si tratti di una foto di carnevale di qualche anno fa, ma ciò non giustifica perché non mi vestirei mai con quella divisa e ho impostato tutta la mia segreteria regionale sul fatto che fortunatamente un certo periodo storico è passato per sempre e Fratelli d’Italia deve occuparsi di lavoro e problemi della gente guardando sempre avanti. Finché sarò segretario regionale sarà questa la linea del partito”.

walter rizzetto

Cellulari

Tutto nasce dal tam tam della foto. Scrive il sito “Il trasparente”. “Gabrio Vaccarin, classe 1966 è consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis, un paese in provincia di Udine poco distante da Tricesimo, comune in cui risiede il coordinatore regionale di Fdi, il deputato Walter Rizzetto.

gabrio vaccarin 2

Sono settimane che per i cellulari gira una fotografia del consigliere Vaccarin, fedelissimo del segretario provinciale Gianni Candotto, in divisa da SS con tanto di bandiera nazista e foto di Adolf Hitler alle sue spalle”. E aggiunge: “A “rovinare” lo squallido scenario una borsa del supermercato Panorama ai bordi del tavolo. Oltre a questa immagine ve ne sono altre, sempre in posa con divise naziste e sguardo fiero”.

Da "La Stampa"

Maledetta foto, si direbbe. Oppure è lui o non è lui? Di certo la foto del consigliere comunale di Fdi a Nimis, Gabrio Vaccarin vestito da SS qualche problema lo ha creato. A prescindere dal momento.

Di certo il parlamentare di Fdi Walter Rizzetto e Gianni Candotto si sono armati di carta e penna per dire che quella foto pare che «risalga al carnevale del 2010». Una giornata mascherata, insomma, dove il consigliere comunale Gabrio Vaccarin vestito da nazista intenda solo «richiamare un periodo storico fortunatamente concluso». D

giorgia meloni

Dunque, nessuna nostalgia, ma solo storia. E comunque, affermano i due esponenti di Fdi, «è d’obbligo precisare che il consigliere in questione non è iscritto a Fratelli d’Italia ma eletto nel 2016 in una nostra lista».

Quindi, la netta presa di distanza: «Abbiamo comunque chiesto a Vaccarin di togliere immediatamente il nome del partito al gruppo al gruppo consigliare del comune di Nimis». Come dire: sarà anche un rievocazione storica, ma comunque, lui (ovvero Vaccarin) «non è un nostra iscritto».

gabrio vaccarin 3