LA SVIZZERA LEGALIZZA UNA NUOVA STRADA PER IL SUICIDIO ASSISTITO: IL "SARCO SUICIDE POD" - SI TRATTA DI UNA CABINA A FORMA DI BARA, STAMPATA IN 3D E DOTATA DI FINESTRE - UNA VOLTA DENTRO, L'ASPIRANTE SUICIDA DOVRA' RISPONDERE AD ALTRE DOMANDE, E POI PREMERE IL PULSANTE CHE AVVIERA' IL PROCESSO DI INONDAZIONE CON AZOTO: "LA MORTE AVVIENE PER IPOSSIA E IPOCAPNIA, PRIVAZIONE DI OSSIGENO E ANIDRIDE CARBONICA. NIENTE PANICO, NIENTE SOFFOCAMENTO"

Dagotraduzione dal Daily Beast

Sarco Suicide Pod 2

La Svizzera ha appena legalizzato un nuovo modo di morire con il suicidio assistito. Il comitato di revisione medica del paese ha autorizzato l'uso del “Sarco Suicide Pod”, una capsula portatile stampata in 3D simile a una bara, con finestre, che può essere trasportata in un luogo tranquillo per gli ultimi momenti di vita di una persona.

I metodi convenzionali di suicidio assistito hanno generalmente coinvolto una sostanza chimica. L'inventore Philip Nitschke di Exit International ha dichiarato al sito Web SwissInfo.ch che il suo "baccello della morte" offre un approccio diverso. «Vogliamo rimuovere qualsiasi tipo di revisione psichiatrica dal processo e consentire all'individuo di controllare il metodo da solo», ha affermato. «Il nostro obiettivo è sviluppare un sistema di screening dell'intelligenza artificiale per stabilire la capacità mentale della persona. Naturalmente c'è molto scetticismo, soprattutto da parte degli psichiatri».

Sarco Suicide Pod

Il pod può essere attivato dall'interno e può dare alla persona che intende morire varie opzioni per dove vuole essere per i suoi ultimi momenti. «La macchina può essere trainata ovunque per la morte», ha detto. «Può essere in un ambiente idilliaco all'aperto o nei locali di un'organizzazione di suicidio assistito, per esempio».

Per qualificarsi ad usare il pod, la persona che vuole morire deve rispondere a un sondaggio online che ha lo scopo di dimostrare che la decisione è autonoma. Se il test viene superato, gli verrà comunicata la posizione del pod e gli verrà fornito un codice di accesso.

Philip Nitschke, inventore del Sarco Suicide Pod

Una volta dentro, la persona che intende porre fine alla propria vita dovrà rispondere a domande preregistrate e premere un pulsante che avvierà il processo di inondazione dell'interno con azoto, che ridurrà rapidamente il livello di ossigeno all'interno dal 21% all'1%. «La persona entrerà nella capsula e si sdraierà», ha detto, aggiungendo: «È molto comodo».

Ha detto che la persona probabilmente si sentirà disorientata o euforica. «Il tutto dura circa 30 secondi», ha detto, «La morte avviene rispettivamente per ipossia e ipocapnia, privazione di ossigeno e anidride carbonica. Niente panico, niente soffocamento».

Nel 2020, circa 1.300 persone sono morte per suicidio assistito in Svizzera, quasi tutte per ingestione di pentobarbital sodico liquido, che mette il paziente in un coma profondo prima di ucciderlo. Il suicidio assistito è legale anche nei Paesi Bassi, in Germania, Belgio, Lussemburgo e Canada.

Sarco Suicide Pod 3

Il Sarco Suicide Pod dovrebbe essere operativo nel 2022. La società ha realizzato tre prototipi, ma uno non era «esteticamente gradevole», quindi non verrà utilizzato, afferma. La società non ha ancora annunciato quanto costerà utilizzare il servizio.