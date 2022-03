6 mar 2022 11:24

SVOLTA NELLE INDAGINI SUL CASO DI LUCIA RASO, MORTA IL 23 NOVEMBRE SCORSO: INDAGATO IL FIDANZATO CHRISTIAN TREO – LA RAGAZZA E' PRECIPITATA DALLA FINESTRA MENTRE ERA A CASA DELL’UOMO, IN GERMANIA, CHE LAVORA COME PIZZAIOLO - LUI AVEVA RACCONTATO DI AVER VISTO LUCIA CADERE DA SOLA DOPO ESSERSI UBRIACATA, MA LE ANALISI NON HANNO RISCONTRATO TASSI ALCOLICI ELEVATI NEL SANGUE E CI SONO DIVERSE LACUNE NEL SUO RACCONTO – IL 37ENNE NON AVREBBE NEANCHE AVVERTITO I FAMILIARI DELLA DONNA DELL’ACCADUTO PERCHE'...