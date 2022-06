TAMARRI, SVEGLIA: È IN VENDITA LO YACHT PIÙ KITSCH DEL MONDO - IL SUO NOME È KHALILAH, È STATO VARATO NEL 2015 NEL CANTIERE AMERICANO PALMER JOHNSON, È LUNGO 49 METRI ED È ORA ALL’ANCORA AL MARINA MOLO VECCHIO DI GENOVA PER ESSERE VENDUTO AL MODICO PREZZO DI 28 MILIONI DI EURO - CHI LO COMPRA NON PASSERÀ INOSSERVATO, VISTO CHE È TUTTO DORATO: NEL CASO SI PUÒ ANCHE NOLEGGIARE, ALLA MODICA CIFRA DI 255 MILA EURO A SETTIMANA...

Antonio Macaluso per www.corriere.it

Chi lo acquisterà non passerà certamente inosservato. Ovunque navighi. Perché un megayacht di 49 metri tutto dorato si fa notare, anzi – essendo assai bello – ammirare. Il suo nome è Khalilah, è stato varato nel 2015 nel cantiere americano Palmer Johnson, ha più volte navigato come charter (a 255 mila euro a settimana) davanti le coste italiane ed è ora all’ancora al Marina Molo Vecchio di Genova per essere venduto al modico prezzo di 28 milioni di euro.

La struttura

Certo, parliamo di un gioiello del mare, primo della serie Supersport 48M del cantiere americano, realizzato in fibra di carbonio e alluminio, 490 tonnellate di peso complessivo. La motorizzazione gli consente di raggiungere la velocità massima di 26 nodi con una crociera di 18, ospitando fino a 12 persone in 5 cabine, oltre a 9 membri di equipaggio.

Il ponte di poppa ha un’ampiezza di 110 metri quadrati e ci sono quasi 12 metri tra lo specchio di poppa e la porta del salone. Il superyacht viene venduto con un tender d’oro personalizzato di 7 metri e una ricca dotazione di water toys, vedi moto d’acqua, jetpack, hoverboard, wakeboard, kayak, paddleboard e gonfiabili vari.

Quanto costa

Attenzione: per chi non si trovasse in banca quei 28 milioni di euro (più quelli che servono per mantenere una barchetta del genere) ma desiderasse comunque non passare inosservato in questa torrida estate, Khalilah può ancora essere noleggiato a 225 mila euro a settimana.

