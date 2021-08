18 ago 2021 19:37

TANA PER GHANI! - DURANTE LA FUGA DA KABUL L'EX PRESIDENTE AFGANO SI È PORTATO DIETRO 169 MILIONI DI DOLLARI, SOTTRATTI DALLE CASSE DELLO STATO (NON SI SA MAI, DOVESSE CAPITARE UNA SPESA IMPREVISTA...). L'ACCUSA DELL'AMBASCIATORE AFGANO IN TAGIKISTAN: “HA TRADITO LA PATRIA” – GHANI, INSIEME ALLA FAMIGLIA, HA TROVATO RIFUGIO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, DA DOVE HA ANNUNCIATO CHE "PARLERÀ ALLA NAZIONE". A KABUL NON VEDONO L'ORA...