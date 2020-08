7 ago 2020 20:17

TANA PEL REY – JUAN CARLOS NON È IN REPUBBLICA DOMINICANA, NÉ IN PORTOGALLO: SI TROVA IN UN HOTEL DI SUPER LUSSO DI ABU DHABI, L’EMIRATES PALACE, E SI STA “NASCONDENDO” IN UNA SUITE DA PIÙ DI 10MILA EURO A NOTTE – HA FATTO IL CHECK IN LUNEDÌ, NEGLI STESSI MINUTI IN CUI ANNUNCIAVA PUBBLICAMENTE LA SUA FUGA – MA SECONDO “ABC” NON SARÀ L’ULTIMA TAPPA…