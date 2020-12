6 dic 2020 17:26

UNA TANGENZIALE DI SANGUE - A MILANO UNA FAMIGLIA DI CINQUE PERSONE VIENE DISTRUTTA DA UN INCIDENTE: LA MADRE DI 39 ANNI È MORTA SUL COLPO, LA FIGLIA DI 12 APPENA ARRIVATA IN OSPEDALE. IN TARDA SERATA È DECEDUTO ANCHE IL PADRE, E GLI ALTRI DUE FIGLI SONO GRAVISSIMI... – MISTERO SULLE CAUSE DELL'INCIDENTE: LA LORO HONDA JAZZ STAVA VIAGGIANDO SULLA TANGENZIALE OVEST DI MILANO, VICINO A ROZZANO, QUANDO SI È SCONTRATA CON UNA BMW E SI È RIBALTATA, MA SEMBRA CHE...