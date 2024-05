15 mag 2024 17:46

TANTO PER CAMBIARE, UN ALTRO INCIDENTE SUL LAVORO – UN’OPERAIA È RIMASTA FERITA A MONGRANDO, IN PROVINCIA DI BIELLA, ALL'INTERNO DI UNA AZIENDA TESSILE. LA 58ENNE STAVA PULENDO UN MACCHINARIO USATO PER LA CARDATURA QUANDO LE È RIMASTO IL BRACCIO INCASTRATO - È STATA PORTATA IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO, MA NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA