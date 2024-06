I TASSISTI ROMANI FRIGNANO PER L’INVASIONE DEGLI “ABUSIVI”: EX COLLEGHI O TRUFFATORI VARI CHE ACCALAPPIANO I TURISTI APPROFITTANDO DEL SERVIZIO DA TERZO MONDO FORNITO DALLE AUTO BIANCHE CON LICENZA – SE VOLESSERO DAVVERO ESTIRPARE QUESTA PIAGA, BASTEREBBE CHE FORNISSERO UN SERVIZIO DECENTE, INIZIASSERO A PAGARE LE TASSE E NON ROMPESSERO I COGLIONI CON L'APERTURA ALLA CONCORRENZA…

Estratto dell’articolo di Alessia Marani per “il Messaggero”

Appostati all'ombra della statua del Belli, […] appollaiati come gli avvoltoi in attesa delle prede giuste sotto i platani di piazza Mastai. Più difficile, invece, vederli intorno a piazza Trilussa, cuore pulsante della movida trasteverina, perché tutta la zona […] è "blindata" dalle telecamere della Ztl. Eccoli gli abusivi, finti tassisti e Ncc, che giorno e notte stringono l'assedio al caratteristico rione della Capitale, tappa obbligatoria per qualsiasi turista alla scoperta della Città Eterna.

I tassisti regolari più esperti ormai hanno il fiuto e sanno riconoscerli subito. Ed è per questo che quelli, prima di entrare in azione, si guardano attorno e tengono le auto più lontane. «Ormai è una guerra - allarga le braccia Alessandro, 60enne alla guida da quand'era ragazzo - sono più loro di noi. Avete visto i nuovi stalli taxi di via Giolitti a Termini? Gli abusivi sono a ogni angolo». Le liti tra regolari e fuorilegge sono all'ordine del giorno. I tassisti regolari spiegano: «A Termini quando proviamo ad allontanarli, ci minacciano».

Giovedì il fattaccio di Trastevere immortalato in un video. All'ingresso dell'area pedonale di piazza San Calisto un tassista regolare smaschera l'ennesimo abusivo di ronda, quello per tutta risposta si difende dalla invettive utilizzando lo spray al peperoncino per poi fuggire come un pazzo […].

[…] Trastevere è, di fatto, l'area più ambita dagli abusivi dopo lo scalo ferroviario centrale e l'aeroporto. «I nostri associati - spiegano dal 3570 principale cooperativa dei tassisti romani - specialmente i più esperti sanno riconoscerli all'istante. Trastevere è senz'altro una delle zone in cui sono più presenti e questo, naturalmente, per via della enorme mole di turisti che vi gravitano, che sia per una semplice passeggiata, per gustare una carbonara […] oppure perché vi soggiornano ospiti dei numerosi b&b. Ad alimentare l'abusivismo […] c'è poi il fatto che solo una minima parte del rione è chiusa al traffico, mentre gli stalli riservati ai tassisti sono fuori dalla Ztl e facilmente accessibili».

Trovare un taxi a Roma (ma è così pure in altri capoluoghi italiani) non è sempre semplice. Anzi. Così in prossimità degli stalli si formano lunghe code. Piazza Gioacchino Belli non fa eccezione. Qui l'abusivo se ne va gironzolando e, appena l'ultimo dei taxi regolari preso il cliente si dilegua, eccolo entrare in azione secondo il più classico dei cliché: «Taxi, do you need a taxi?», se riesce avvinghia veloce il trolley del turista e comincia a trascinarlo verso la sua auto parcheggiata a distanza di qualche decina di metri, dietro l'angolo.

«Abusivi - continuano dal 3570 - si vedono anche alla stazione Tiburtina. Ma a Trastevere è boom». A Fiumicino aeroporto si aggirano come squali al terminal 3. Ormai non sono più direttamente loro, ma in avanscoperta ad accalappiare i turisti c'è un manipolo di "procacciatori", alcuni sono ex tassisti senza più licenza ormai, altri hanno avuto guai con la legge.

Abbordato il cliente lo conducono dall'altra parte della strada dove c'è il falso Ncc ad aspettarli. I vigili del Gipt (Gruppo pronto intervento traffico) qualche settimana fa avevano fermato una Fiat Bravo, adibita a taxi e con un cliente a bordo, nei pressi di piazza Venezia: il conducente - un italiano di 55 anni - non era altro che un ex tassista con licenza sospesa, che aveva allestito la sua auto come un taxi, con tanto di tassametro installato. […]

fila per i taxi a roma termini 3 fila per i taxi a roma termini 8 fila per i taxi a roma termini 11 file ai taxi termini via marsala fila per i taxi a roma termini 10 fila per i taxi a roma termini 6

TAXI STAZIONE TERMINI - ROMA