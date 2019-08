E LA TAV? - UN EVENTUALE GOVERNO PD-5 STELLE NASCERÀ GIÀ DIVISO SULLA TORINO LIONE, CON IL PARTITO DEMOCRATICO CHE SPONSORIZZA L’OPERA E I GRILLINI DURI E PURI CHE INVECE POTREBBERO DI NUOVO ROMPERE LE PALLE PER BLOCCARLA - LA RAPPRESENTAZIONE PLASTICA DELLE DUE POSIZIONI È TORINO, CON LA SINDACA NO TAV E L’EX PRESIDENTE DELLA REGIONE CHIAMPARINO CHE SCENDEVA IN PIAZZA CON LE MADAMINE...

Giulia Ricci per www.corriere.it

tav lavori linea torino lione MAPPA TAV EUROPA

Corrono lungo le rotaie della Torino-Lione le trattative dell’alleanza giallorossa. E lì rischiano di incepparsi. Perché se da una parte il Pd non ha intenzione di tornare indietro sull’opera, dall’altra i duri e puri del Movimento 5 Stelle non vogliono più scendere a compromessi sulla madre di tutte le loro battaglie. D’altronde banco di prova di questa strana coalizione è stata proprio la città della Mole, dov’è nato il «Chiappendino», frutto del pacifico (e strategico) rapporto tra la sindaca Chiara Appendino e l’ex presidente della Regione Sergio Chiamparino.

piazza sì tav torino

Perché se la comunione di intenti era facile da trovare sui più vasti argomenti, la guerra era fredda sull’alta velocità. Così mentre la prima cittadina dichiarava Torino una città No Tav con un atto in Consiglio comunale, Chiamparino scendeva in piazza insieme alle sette madamine.

sergio chiamparino chiara appendino 1

Nel lontano ‘95 a Sant’Ambrogio

FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

Ed è proprio il compagno di manifestazioni di quest’ultime, l’ex sottosegretario Mino Giachino, che tenta di riportare l’ordine: «È bene che le forze politiche impegnate nella crisi sappiano che la Tav non può essere rimessa in discussione, solo per trovare un accordo relativo a qualche poltrona ministeriale».

luigi di maio nicola zingaretti

Un concetto ribadito dall’ex commissario di governo della Torino-Lione, Paolo Foietta, che si rivolge ad entrambe le forze politiche senza troppi peli sulla lingua: «Bloccare l’opera per il Pd sarebbe un suicidio, una totale follia. Nei suoi 15 mesi di vita questo governo non ha fatto nessun atto contro l’alta velocità, mentre c’è una legge approvata dallo Stato che approva un trattato internazionale e le gare stanno andando avanti. E così vedo alcuni 5 Stelle, come Frediani e Airola, che si arrampicano sui vetri e pensano che una minoranza in una trattativa possa smentire ciò che vogliono Parlamento, la maggioranza degli italiani e l’Unione Europa. Come sempre vanno dicendo che gli asini volano».

