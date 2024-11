TAXI AMARI - FOLLIA ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO: UN TASSISTA ABUSIVO È ACCUSATO DI SEQUESTRO DI PERSONA PER ESSERE FUGGITO AI CONTROLLI DELLA MUNICIPALE CON UNA CLIENTE A BORDO - IL 54ENNE AVEVA ADESCATO UNA COPPIA DI TURISTI AMERICANI E AVEVA CARICATO I BAGAGLI E LA DONNA SULLA SUA AUTO. ALLA VISTA DEI VIGILI, L'AUTISTA È SCAPPATO VIA, LASCIANDO IL MARITO DELLA TURISTA A TERRA - NON SOLO: DOPO AVER PORTATO LA SIGNORA ALL'HOTEL DOVE AVREBBE SOGGIORNATO, IL CONDUCENTE HA AVUTO LA FACCIA TOSTA DI FARSI CONSEGNARE I 50 EURO DELLA CORSA…

Volevano a tutti i costi portarsi a casa una corsa, il tassista abusivo e il suo complice procacciatore di clienti in azione al terminal T1 dell'aeroporto di Fiumicino. […] Così, quando il conducente ha visto avvicinarsi il suo sodale con l'ultima coppia adescata, due americani un po' attempati, ha cercato di agire in velocità, caricando i bagagli e pure la moglie a bordo del suo mezzo, un Ncc in circolazione sulle strade di Roma al di fuori di ogni regola o autorizzazione.

Proprio in quel momento, però, il tassista abusivo si è accorto degli agenti della municipale, impegnati in controlli di routine nello scalo. Troppo tardi, per far scendere la nuova cliente, e allora l'uomo è scappato, con le valigie e soprattutto l'ignara turista a bordo.

L'Ncc è partito a tutta velocità, senza lasciare il tempo alla donna - 63 anni - di scendere autonomamente o domandare alcunché. Nel frattempo, a terra, il marito è rimasto sotto choc. […] Alla fine, dopo varie indagini sul mezzo e sui dati del cellulare del procacciatore, bloccato dagli agenti della Squadra Vetture del Gpit (Pronto intervento traffico), la municipale è riuscita a risalire al conducente dell'Ncc, un 54enne italiano residente fuori Roma che svolgeva l'attività in forma totalmente abusiva. L'uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per sequestro di persona, violenza privata e estorsione.

La donna, infatti, ha poi raccontato al marito e agli agenti la sua odissea, nei fatti un sequestro ai sensi della legge. L'autista dell'Ncc ha fatto di tutto per intascarsi comunque i soldi della corsa, conducendo la malcapitata fino all'Aurelia, dove l'americana aveva detto che avrebbe alloggiato col marito. Scaricata la donna nei pressi dell'hotel, per evitare di essere riconosciuto, si è fatto consegnare i 50 euro della corsa. […]