charlene wittstock e il principe alberto

Articolo di Torsten J. Schuster/Story/RvB pubblicato da “Oggi”

Lady Christa Mayrhofer-Dukor è cugina di Grace Kelly, habitué della Corte monegasca (su cui non lesina rivelazioni) e dei Principi. Insomma, una insider cui chiedere aggiornamenti sul Principato.

Lady Dukor, Alberto è stato davvero contagiato dal corona-virus?

lady christa mayrhofer dukor 1

«Sì, e anche se ha superato tutto per ora preferisce non mostrarsi in pubblico, se non per impegni imprescindibili. La vita di tutti è cambiata, inviti, ricevimenti, impegni ufficiali sono ridotti al necessario. Alberto ne soffre, anche se è felice con sua moglie».

Felice? Sembrammo sempre così glaciali, in foto...

«Charlène è terribilmente goffa, ma ha dato ad Alberto un figlio maschio e questa è la ragione per la quale lui l'adora. Senza quel figlio, Montecarlo sarebbe finita e Alberto era molto preoccupato. Charlène ha salvato il Principato. Il piccolino, poi, è delizioso».

charlene con la mascherina

Cosa direbbe Grace Kelly di Alberto "succube" della moglie?

«Non penso che Charlène sia una persona buona, anche se è carina con Alberto, che fa tutto quello che dice lei. Prima del matrimonio, ha dovuto sottoporsi a dei test medici per dimostrare di poter procreare.

il principe alberto con charlene e i figli

Poi, si sono dati molto da fare, ma è comunque servito altro per assicurare la nascita del figlio maschio. Non voglio scendere in dettagli, dico solo che il fatto che lei abbia accettato tutto questo l'ha fatta diventare speciale per Alberto».

Ma lei cosa pensa di Charlène?

«È una persona un po’ arrogante, non mi va a genio».

Sa se vogliono altri figli?

«Per nessun motivo. Lui voleva il maschio, e poi il parto gemellare è stato difficile, non vorrebbero affrontarlo ancora. Inoltre, se facesse altri figli Alberto avrebbe problemi con le sorelle, visto che i loro perderebbero altre posizioni nell'elenco degli eredi al trono».

ultima foto pubblica di carolina e ernst di hannover (2009)

Non trova questa storia del figlio maschio un po' medievale?

«Certo. Si deve però considerare che, nella dinastia monegasca, alcune generazioni fa, sul trono di Montecarlo ci furono alcune donne terribili. Per questo motivo, poi, si scelse di prevedere solo uomini sul trono».

Charlène pare un tipo molto distante da Grace.

«Assolutamente. Certo non è brutta, ma Grace era un'altra cosa: aveva carisma, era elegante, gentile, fantastica, tutti erano ai suoi piedi. Un po' ci somigliamo. Charlène e Grace non sono paragonabili. Ma forse dovrei tacere: Alberto è felice con lei».

charlene e alberto con la mascherina

Christa, è vero che lei si rivolge ad Alberto con "mio Principe"?

«Sì, ai miei occhi lui è il mio principe, da quando era un bambino incredibilmente carino. Quel titolo gli sta a pennello».

Prima delle nozze lui ha avuto una vita amorosa vivace. Eppure sembra un tipo un po' noioso...

«Sa essere incantevole e dà sempre l'impressione di interessarsi davvero alle donne che frequenta, le fa sentire le più importanti per lui. Ma prima.di Charlène nessuna era stata disponibile a prestarsi al "circo" che è la vita di Alberto. Poi è arrivata la Wittstock, che si dichiarò ben disposta alla maternità e questo lo colpì. Quanto alla noia... Certamente Alberto non è estroverso, istrionico. Ma sa essere divertente con chi gli è accanto».

CAROLINA ERNST HANNOVER

Alberto ha riconosciuto due figli illegittimi e ce ne sarebbe un'altra, quindicenne, avuta da una

ragazza brasiliana.

«Credo che riceverà un po' di soldi e con questo si chiuderà la storia».

La principessa Caroline è sparita quasi del tutto. Perché?

lady christa mayrhofer dukor 2

«Sono tempi difficili per il coronavirus. Dall'inizio dell'epidemia la famiglia di Montecarlo non esce quasi più. E preferiscono stare a casa, o isolati in barca, per non essere fotografati con la mascherina. Fossi in Caroline farei lo stesso».

grace kelly carolina di monaco e philippe junot

Lei ha conosciuto Ernst August von Hannover? Sembra violento e di recente è finito in una clinica psichiatrica.

(respira profondamente) «Le voci che lo vogliono alcolizzato sono vere perché ogni volta. quando è ubriaco, perde il controllo e picchia la gente in giro. Lo conosco. È arrogante. O semplicemente un uomo infelice».

lady christa mayrhofer dukor

Come ha potuto Caroline, così elegante, sposarlo?

«C'è solo una risposta: Montecarlo. Non poteva sposare uno qualunque, doveva essere un nobile di alto rango, con una montagna di soldi. Caroline sapeva di non potersi presentare con un piccolo nobile qualsiasi».

Ma sapeva anche che non sarebbe mai stata felice con lui.

«Non aveva scelta. Ernst è l'erede dell'ex casa reale degli Hannover. Non era importante fosse bello, doveva essere nobile. Dopo una certa età, la posizione del marito è importante».

le nozze di carolina di monaco e philippe junot con ranieri e grace kelly

Quindi non c'era amore?

»Forse un po', non credo certo che lei provasse orrore per lui. Ma da quando è separata sembra felice».

Anche lei, Christa, è stata, diciamo così, molto attenta al rango dei suoi mariti...

«Il primo era un avvocato. Mia figlia e io abbiamo pianto tanto quando è morto, era delizioso. Pensavo non mi sarei mai più sposata. Il mio secondo marito era Karl Wlaschek, fondatore della catena austriaca dei supermercati Billa.

le nozze di ernst di hannover jr

Aveva 22 anni più di me, è stato un matrimonio fantastico. Mi aveva sposata per la mia parentela con Grace. Mi ha fatto a lungo la corte e quando ho saputo che era il terzo uomo più ricco d'Austria, l'ho sposato.

Quando è morto, nel 2015, mi ha lasciato un po' di soldi (si parla di circa 3 milioni di euro, ndr). Dopo, non volevo un altro marito, ma poi è entrato nella mia vita il professor Dukor, di tre anni più grande di me, un aspetto fantastico, un uomo da sogno. Tutte mi invidiavano. Purtroppo anche lui è morto».

Però non sembrano matrimoni d'amore.

«Non lo sono neanche a Monaco. Quando Charlène ha saputo di dover sottostare a controlli medici prima di essere sposata, fu chiaro anche a lei che Alberto non la sposava per amore. Così è la vita in quei ranghi. Charlène voleva diventare la moglie del reggente di Monaco e si è buttata su questo obiettivo come un avvoltoio. Ma parlare di "affari" è esagerato. Alberto e Charlène si piacevano, anche se lei per Alberto non era il grande amore».

ernst di hannover senior con una ballerina di 22 anni ernst di hannover jr e la mogile alexandra figlia di carolina di monaco e ernst hannover

