11 ago 2019 17:16

TE LO DO IO “UFFICIALE E GENTILUOMO” - IL CONSIGLIERE DI FRATELLI D’ITALIA ANTONINO SERGIO GAMBINO ATTACCA RICHARD GERE PER LA SUA PRESENZA A BORDO DI UNA DELLE NAVI DELLE ONG: "IPOCRITA. QUEI MIGRANTI HANNO I CAPELLI CON LA SFUMATURA, NON SONO STATI TORTURATI" - L'ATTORE HA SPIEGATO DI ESSERE ARRIVATO IN ITALIA IN AEREO E DI AVER NOLEGGIATO CON ALTRI UNA BARCA PER PORTARE ALLA ‘’OPEN ARMS" GENERI ALIMENTARI E FARMACI