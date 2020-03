31 mar 2020 17:44

TE LA DO’ IO L’AMERICA - UN RAGAZZO DI 17 ANNI, COLPITO DAL VIRUS, E’ MORTO IN CALIFORNIA QUALCHE GIORNO FA: ERA STATO RIFIUTATO DALL'OSPEDALE PERCHÉ NON AVEVA L'ASSICURAZIONE SANITARIA! – ADESSO LAMENTIAMOCI PURE DELLA SANITÀ ITALIANA E DELLE TASSE CHE CI TOCCA PAGARE PER MANTENERLA MA ALMENO NON ABBIAMO BISOGNO DI UNA CARTA DI CREDITO O DI UNA ASSICURAZIONE PER ENTRARE IN UN OSPEDALE