5 giu 2024 18:33

E TE PAREVA: HAMAS ALZA ANCORA L’ASTICELLA E SABOTA L’ACCORDO PER IL CESSATE IL FUOCO – IL LEADER POLITICO DEL MOVIMENTO TERRORISTA, ISMAIL HANIYEH: “TRATTEREMO SERIAMENTE E POSITIVAMENTE SOLO CON LA FINE TOTALE DELLA GUERRA, IL RITIRO DELL’ESERCITO ISRAELIANO DALLA STRISCIA”. CONDIZIONI IMPOSSIBILI DA ACCETTARE PER LO STATO EBRAICO – HANIYEH E COMPAGNIA NON HANNO INTERESSE A UN ACCORDO: SENZA GLI OSTAGGI ISRAELIANI (PROBABILMENTE TUTTI MORTI) NON AVREBBERO PIÙ ARMI DI RICATTO…