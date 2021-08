24 ago 2021 16:13

I TEDESCHI FANNO TANTO I PRECISINI A CASA LORO E POI VENGONO DA NOI A FAR DANNI – IN PROVINCIA DI MODENA DUE TURISTI PROVENIENTI DALLA GERMANIA SONO STATI BECCATI UBRIACHI, STRAFATTI E COMPLETEAMENTE NUDI: LI HANNO ARRESTATI DOPO CHE ERANO SALITI SUL TETTO DI UN’AUTO DEI CARABINIERI – PER FERMARLI E' STATO NECESSARIO LO SPRAY AL PEPERONCINO VISTO CHE ERANO DIVENTATI AGGRESSIVI… - VIDEO