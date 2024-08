7 ago 2024 08:09

TEHERAN E HEZBOLLAH, CHE VOLETE FA’? – PER GLI 007 AMERICANI, L’IRAN HA SPOSTATO LE PIATTAFORME DI LANCIO DEI MISSILI PER COLPIRE LO STATO EBRAICO – PER LA CNN, GLI USA SI ASPETTANO UN ATTACCO “NEI PROSSIMI GIORNI, ANCHE SE NON È CHIARO SE SARÀ COORDINATO INSIEME A HEZBOLLAH” – IL LEADER DEL MOVIMENTO LIBANESE, HASSAN NASRALLAH, MINACCIA ISRAELE: “FA BENE A TEMERE UNA VENDETTA” – NELLA NOTTE I CACCIA DELL'AERONAUTICA ISRAELIANA HANNO COLPITO UNA BASE MILITARE DI HEZBOLLAH IN LIBANO...