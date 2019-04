10 apr 2019 14:05

UNA TELEFONATA TI ACCORCIA LA VITA – UNA 20ENNE RUSSA È MORTA FOLGORATA NELLA SUA VASCA DA BAGNO DOPO CHE IL TELEFONINO IN CARICA È FINITO IN ACQUA – A DARE L’ALLARME È STATA LA MADRE, PREOCCUPATA DEL FATTO CHE LA RAGAZZA NON RISPONDESSE DA ORE ALLE SUE CHIAMATE – IN RUSSIA SI TRATTA DEL QUINTO CASO DI GIOVANI MORTE PER UNA BANALE IMPRUDENZA…