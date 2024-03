I TELEFONINI CI HANNO TRASFORMATO IN UN BRANCO DI RINCOGLIONITI – A FIRENZE UN 31ENNE ORIGINARIO DEL GAMBIA, SCARAVENTA A TERRA UN RAGAZZO DI 26 ANNI. LA GENTE INTORNO, INVECE DI INTERVENIRE, ASSISTE E FILMA CON IL CELLULLARE L’AGGRESSIONE – ALLA FINE IL 31ENNE È STATO RINTRACCIATO DOPO ORE (MA ERA RIMASTO LÌ VICINO...), IL MOTIVO DELLA RISSA SAREBBE STATA UNA DOSE DI DROGA NON PAGATA...

Da www.lanazione.it

aggressione a firenze 1

Due giorni dopo l’omicidio del 19enne, ancora scene di violenza in zona stazione Santa Maria Novella a Firenze. È successo all’ingresso del McDonald’s nell’indifferenza dei passanti.

Poco prima delle due di notte tra venerdì 15 e sabato 16 la polizia è intervenuta e ha denunciato a piede libero un gambiano di 31 anni. Come si vede in un video diffuso su Welcome To Florence, il 31enne mette a tappeto un altro giovane, un italiano di 26 anni che ha poi sporto denuncia per quanto accaduto.

aggressione a firenze 2

Dopo averlo atterrato, gli fruga in tasca prima di allontanarsi. Dal giubbotto gli avrebbe preso il cellulare che non è stato più ritrovato. Pare che i due si conoscessero, e quella rapina potrebbe essere nata in seguito al mancato saldo della “quota” per una dose di droga consumata insieme.