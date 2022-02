13 feb 2022 16:35

IL TEMA DEL PROSSIMO FESTIVAL DELL'ECONOMIA E' L'ECONOMIA CIRCOLARE? INFATTI COMUNE DI TORINO E REGIONE PIEMONTE SONO SETTIMANE CHE GIRANO ATTORNO ALLA QUESTIONE DELLA DATA - IL PUNTO E' CHE TITO BOERI E GIUSEPPE LATERZA SI OSTINANO A VOLER ANDARE IN SCENA IN CONCOMITANZA CON IL FESTIVAL DI TRENTO, FORSE PER SPIRITO DI RIVALSA DOPO ESSERE STATI LIQUIDATI DALL'AMMINISTRAZIONE TRENTINA - C'E' ANCHE CHI NON ESCLUDE L'ANNULLAMENTO DELLA KERMESSE...