Si chiamava Annie Blanche Banks, ma tutto il mondo la conosceva come Tempest Storm, mitica star di burlesque specializzata in roventi spogliarelli.È morta a 93 anni nella sua casa di Las Vegas, dove si era stabilita nel 1995 dopo il ritiro dalle scene. Corpo prorompente, capelli fiammeggianti, sex appeal esplosivo e grande senso dell' umorismo, l' artista aprì la strada a un genere di spettacolo che oggi ha la sua massima esponente in Dita Von Teese. E di certo non scandalizza più nessuno.

Ma quando Tempest Storm, soprannominata anche «l' uragano dai capelli rossi», si esibiva mandando il pubblico in visibilio, le stelle del burlesque incarnavano la trasgressione: Betty Grable, Bettie Page, Gypsy Rose Lee, Lily St. Cyr, Blaze Starr, Sally Rand, Jennie Lee, Josephine Baker con la stessa Tempest Storm hanno dato vita, nel secondo dopoguerra, all' epoca d' oro del genere che coniuga la danza con lo strip tease, la presenza scenica con le movenze erotiche.

LA VITA Annie Blanche Banks aveva avuto una vita degna di un romanzo. Vittima di abusi nell' infanzia, era fuggita di casa molto presto. A 20 anni, già sposata e divorziata, sbarcò a Hollywood per lavorare come comparsa. Ma la sera faceva la cameriera in un bar e, come nelle migliori favole, venne notata da un cliente che la incoraggiò a debuttare nello strip tease.

IL SUCCESSO Presto diventò una star strapagata, interpretò molti film (The French Peep Show, Paris After Midnight, Striptease Girl, Teaserama) e alla fine degli anni '50 i suoi leggendari seni vennero assicurati ai Lloyd' s di Londra per un milione di dollari.

Nel 1987 scrisse l' autobiografia Tempest Storm: The Lady Is a Vamp. Si sposò quattro volte, ma le vennero attribuiti flirt eccellenti con Elvis Presley, Sammy Davis jr, Vic Damone. E perfino con il presidente John F.

Kennedy.