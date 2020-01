TENETEVI LE PETECCHIE – ELISABETTA HA ANNUNCIATO CHE I SUSSEX NON RICEVERANNO FONDI PUBBLICI: SPICCIOLI RISPETTO A QUELLO CHE I DUCHI HANNO E POSSONO GUADAGNARE – AL MOMENTO HANNO IN TASCA OLTRE 40 MILIONI E IL LORO BRAND VALE 400 MILIONI: IN PIÙ POSSONO CONTARE SU UNO STUOLO DI STAR AMERICANE (DA OPRAH A SERENA WILLIAMS) PRONTE A CONSIGLIARLI SU COME FARE SOLDI SULLA NOTORIETÀ – I CANADESI SONO ENTUSIASTI DEL TRASFERIMENTO, MA LA META DI MEGHAN È…

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

L' unica cosa che la regina Elisabetta ha voluto sottolineare con chiarezza nel suo comunicato è che Harry e Meghan non riceveranno più fondi pubblici dopo il divorzio dalla Royal Family.

Dovranno dunque anche loro lavorare per vivere? Non subito. Harry dispone di un patrimonio di circa 35 milioni di sterline, soldi che gli hanno lasciato in parte sua madre Diana e in parte la bisnonna Elizabeth. Meghan avrebbe in banca circa 5 milioni guadagnati recitando in «Suits». Per un po' dovrebbero cavarsela, ma dovranno pur farsi venire in mente qualcosa per tirare avanti.

Meghan da questo punto di vista sembra avere le idee molto chiare. Già nel giugno scorso ha fatto depositare da due sue collaboratrici il marchio Sussex Royal, la cui proprietà è stata trasferita ai Sussex in dicembre. Il brand è stato esteso a 100 tipologie di oggetti, che vanno dai prodotti per bambini ai vestiti e perfino ai giornali. Secondo gli esperti di marketing, un marchio come questo vale globalmente 400 milioni di sterline, altro che i 5 milioni che passavano a Harry e Meghan la regina e il principe Carlo insieme, facendoglieli pure pesare.

Alla prima del «Re Leone», Meghan ha già mostrato che cosa si aspetta dal principe che si porterà al guinzaglio in America. Mentre lei abbracciava amiche e conoscenti, Harry spiegava al ceo della Disney Bob Iger che sua moglie poteva fare la voce fuori campo nei documentari, ed è stato subito firmato un contratto.

In America ci sono poi gli amici della duchessa che la sanno lunga su come si fanno i soldi quando si è famosi: i Clinton e gli Obama vengono ingaggiati per fare discorsi da 400 mila dollari l' uno e hanno aperto fondazioni che contribuiscono contemporaneamente a salvare il mondo e fare crescere il loro conto in banca.

C' è poi un' altra amica, Oprah Winfrey, la regina della tv americana, che partendo dal nulla ha messo su un impero da 2,6 miliardi di dollari con programmi tv, giornali e periodici con il suo nome nella testata, discorsi sulla tolleranza e sulle molestie ai bambini, libri sulle diete e sul fitness, un sito web molto ricco di pubblicità, partecipazioni azionarie in Weight Watchers e in decine di altre imprese che vengono rinvigorite solo dall' apparizione del suo nome nel consiglio di amministrazione. Anche Serena Williams potrà fornire qualche idea brillante su come trasformare in denaro la notorietà.

Quando ha incontrato Harry, Meghan era nella fase discendente di una modesta carriera di attrice. «Meghan chi?», aveva chiesto Elisabetta la prima volta che gliene avevano parlato. Ora tutto il mondo la conosce e bisogna approfittarne. I Sussex resteranno un po' a Toronto, ma gli inverni a - 20 sono lunghi e duri da sopportare. Lei tornerà appena possibile a Los Angeles, alla corte dei nuovi, veri sovrani del mondo: gli attori e le celebrità.

2 - E I CANADESI SOGNANO DI AVERE IN "REGALO" UNA NUOVA COPPIA REALE

Articolo di Ban Bilefsky pubblicato da “la Repubblica”

Alcuni si sono azzardati a supporre che potrebbero diventare il re e la regina del Canada. Tim Hortons, la tipica catena di caffè canadese, offrirà loro "caffé gratis a vita". Altri ancora hanno raccomandato che si trasferiscano a Ottawa, la sonnolenta capitale del Paese, facendo notare che, chiudendo un po' gli occhi, potrebbero fingere che gli edifici del Parlamento siano palazzi.

la villa canadese che ha ospitato i sussex 2

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno entusiasmato la comunità internazionale annunciando di volersi ritirare dagli impegni ufficiali della monarchia e vivere almeno una parte dell' anno in America settentrionale. Anche prima di aver rivelato dove sarebbero andati a vivere, però, molti canadesi erano già contenti all' idea che si stabilissero in Canada.

i meme su meghan e harry 7

Le voci secondo cui sarebbe stato il Canada il rifugio scelto si erano rafforzate in settimana, dopo che la coppia ha annunciato il piano di volersi trasferire in "America settentrionale" invece che negli Usa. Durante la recente vacanza di sei settimane, la coppia ha affascinato gli abitanti che vivono sull' isola di Vancouver interrompendo una passeggiata per aiutare con galanteria una coppia a scattarsi un selfie, secondo quanto hanno riportato i media locali.

i meme su meghan e harry 6

Sia i commentatori sia i cittadini canadesi si sono subito profusi in consigli su ogni aspetto possibile, da come dovrebbe vestirsi la coppia reale per superare il rigido inverno canadese a dove dovrebbe vivere. «Farebbero proprio bene a mettere da parte corone, scettri e ghirlande di gemme e gioielli inestimabili e vestire i panni del 'Canuck' (il canadese medio)» ha scritto su The Guardian John Semley, che si dice antimonarchico.

i meme su meghan e harry 5

Gli atteggiamenti dell' opinione pubblica nei confronti dei reali potrebbero raffreddarsi rapidamente qualora i canadesi dovessero pagare di tasca loro le onerose spese per la sicurezza, dice Philippe Lagassé, un esperto di monarchia britannica all' università di Ottawa.

Oltretutto, anche se i due principi hanno detto di voler diventare finanziariamente indipendenti, non è garantito che ottengano il permesso di lavorare in Canada. Lagassè ha infatti precisato che, anche se la nonna del principe Harry è la personificazione dello Stato canadese, ciò non conferisce diritti legali nel Paese alla sua progenie.

i meme su meghan e harry 4

Malgrado il grosso putiferio, forse i canadesi si stanno rallegrando prematuramente, visto che tutto sommato la coppia reale potrebbe decidere di trasferirsi negli Stati Uniti per stare più vicina alla famiglia della duchessa.

Dopo tutto, il principe Harry potrebbe anche fare sue le parole di suo nonno, il principe Filippo, che durante una visita in Canada nel 1976 disse: «Non veniamo qui per motivi di salute. Penso che ci siano modi migliori per godersi la vita ».

