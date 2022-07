UNA TERRA FLORIDA DI MATTI - MAXI-RISSA AL DISNEYWORLD DI ORLANDO, IN FLORIDA: DUE FAMIGLIE SE LE SONO DATE DI SANTA RAGIONE MENTRE ASPETTAVANO IL TURNO IN FILA PER PARTECIPARE A UNO SPETTACOLO DI TOPOLINO - UN UOMO È STATO PORTATO VIA IN AMBULANZA A CAUSA DI UN GROSSO TAGLIO SUL MENTO - TUTTE LE PERSONE COINVOLTE NELLA ZUFFA SONO STATE BANDITE A VITA DALLA DISNEY - VIDEO

Da dailymail.com

Una terra Florida di matti. Maxi-rissa al Disneyworld di Orlando, in Florida. Due famiglie se le sono date di santa ragione mentre aspettavano il turno in fila per partecipare a uno spettacolo di Topolino. Un uomo è stato portato via in ambulanza a causa di un grosso taglio sul mento. Tutte le persone coinvolte nella zuffa sono state bandite a vita dalla Disney

Estratto dell'articolo da www.renovatio21.com

Secondo quanto riportato, intorno alle 19:30 di mercoledì i membri di due famiglie hanno avuto un’accesa disputa, degenerata in violenza fisica per le strade del regno di Topolino. Almeno un uomo è stato ricoverato in ospedale con ferite alla faccia in seguito alla mischia. L’atroce rissa sarebbe scoppiata all’interno dell’area di Fantasyland.

Il filmato della battaglia di Topolinia ora impazza sui social media. «La disputa si è trasformato in uno scontro e alla fine in un combattimento fisico prima che la sicurezza di Walt Disney World intervenisse e scortasse fuori gli ospiti per le dichiarazioni. Un membro della famiglia che ci ha contattato è stato portato via in ambulanza a causa di un grosso taglio sul mento. Altri avevano tagli e lividi».

"Siamo stati banditi dalla Disney per sempre a meno che non contattiamo il capo"

