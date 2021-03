CACCIA GROSSA AL LEONE DI TRIESTE – PROVE “FIDUCIARIE” DI DEL VECCHIO E CALTAGIRONE PER METTERSI D’ACCORDO SUL SUCCESSORE DI DONNET, CHE ENTRO L’ANNO RIPRENDERÀ LA VIA DI CASA – CON CALTA-RICCONE CHE POTREBBE ARRIVARE FINO AL 5% IN MEDIOBANCA, È PARTITA UNA MANOVRA DI ACCERCHIAMENTO PER COSTRINGERE NAGEL A SCENDERE A PATTI SU GENERALI. COME SE NON BASTASSE, AL DI LÀ DI MPS, LA SUGGESTIONE PIÙ GHIOTTA PER ORCEL RESTA L'ACCOPPIATA MEDIOBANCA-GENERALI