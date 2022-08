PUOI TOGLIERE RONALDO DALLA CHAMPIONS, MA NON LA CHAMPIONS DA RONALDO - CON L'IMMINENTE ARRIVO DI ANTONY AL MANCHESTER UNITED, SFUMA DEFINITIVAMENTE LA TRATTATIVA PER PORTARE CR7 AL NAPOLI - L'OPERAZIONE, GIÀ COMPLICATA PER LE RICHIESTE DI DE LAURENTIIS ERA CONSIDERATA "L'OPZIONE DISPERATA" DEL PORTOGHESE NEL CASO NON FOSSE RIUSCITO A TROVARE UNA SQUADRA ENTRO LA FINE DEL MERCATO - LA VERA VOLONTÀ DI CR7 È DI ANDARE AL CHELSEA, ANCHE PERCHÉ I BLUES HANNO PIÙ PROBABILITÀ DI SUPERARE IL TURNO IN CHAMPIONS LEAGUE…