I TERRORISTI SO' TORNATI DALLE FERIE - L'ISIS ESCE DALLE FOGNE PER RICOMPARIRE IN VISTA DELLE OLIMPIADI DI PARIGI: LE INTELLIGENCE DI TUTTO IL MONDO TEMONO POSSIBILI ATTENTATI IN FRANCIA, DOPO CHE NELLE CHAT DEL SEDICENTE STATO ISLAMICO SONO STATI INTERCETTATI MESSAGGI CHE INVITAVANO I "LUPI SOLITARI" A COMPIERE ATTACCHI DURANTE I GIOCHI - DI RECENTE, IN SPAGNA SONO STATI ARRESTATI 9 PERSONE IN FASE DI RADICALIZZAZIONE, ALCUNI DEI QUALI STAVANO PIANIFICANDO UN ASSALTO AL PULLMAN DEL REAL MADRID…

Estratto dell'articolo di Giuliano Foschini e Benedetta Perilli per "la Repubblica"

minacce dei lupi solitari dell isis per le olimpiadi francesi

«Tregua olimpica» hanno scritto i sette grandi nel documento finale del G7, […] «Paura» soffiano invece i professionisti del terrore, dalla Russia allo Stato Islamico, in questo strano asse della tensione che accoglierà i Giochi olimpici di Parigi. […] Come hanno notato le intelligence di tutto il mondo che in questi giorni stanno mettendo a punto i piani di sicurezza (nel weekend c'è stata la simulazione di un attacco gestita da francesi e spagnoli) i sentieri su cui i gruppi terroristici si stanno muovendo sono due, e soltanto apparentemente antitetici.

Il primo è l'attentato: la possibile mano è quella di Daesh […] che a Parigi non è soltanto un'ombra, ma una ferita sempre aperta dopo la stagione degli attentati tra il 2015 e il 2016. Segnali ce ne sono stati diversi. […]

video di propaganda dell isis

In Spagna in queste ore sta rimbalzando la notizia degli arresti di nove persone in fase di radicalizzazione, uno dei quali stava per entrare in azione secondo quanto ha raccontato la Guardia Civile, […] L'indagine parte dalla Fondazione I'Lam, uno dei media center più noti dell'Isis che fa rimbalzare tramite il web, Telegram e pagine social una serie di contenuti sofisticati di propaganda dello jihadismo e dello Stato islamico.

santiago bernabeu

"Caro fratello, fermati vicino all'arrivo dei giocatori del Real Madrid e poi punta su di loro", dice una delle grafiche create per invitare a sparare contro l'autobus della squadra spagnola; in un'altra l'obiettivo sono le Olimpiadi e nella foto, che ha sullo sfondo la Torre Eiffel, appaiono delle mani che controllano un drone accompagnate dalla scritta "Le Olimpiadi dei lupi solitari sono iniziate con il volere di Allah". […] Ma ci sarebbero anche manuali con istruzioni per la radicalizzazione oltre a decine di pagine web, come Al-Raud, Fahras, Alfair, utilizzate come aggregatori. […]

isis minaccia di colpire gli stadi che ospiteranno le partite di champions. 4

Accanto a tutto questo c'è però il secondo canale, quello che punta a creare il terrore per cercare di rovinare l'evento olimpico. È il tentativo in corso — hanno documentato diverse intelligence — che stanno compiendo soprattutto i russi con la leva che meglio conoscono: la disinformazione. Sono decine i contenuti fatti circolare — attraverso anche deep fake — che mirano ad alimentare il mercato della paura: un video per raccontare di un'assicurazione acquistata dal governo francese contro i terrorismi, la restituzione di un biglietto su quattro per paura di atti di terrorismo e i comunicati di Cia e Dgsi, l'intelligence francese, con i quali invitavamo gli atleti a stare lontani dalle Olimpiadi perché troppo pericolose.

