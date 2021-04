Dall'account instagram di Gianluigi Nuzzi

IL GIUDICE SCROCCONE

Lo scandalo del giudice scroccone a #Milano, importante presidente di una corte penale, firma di sentenze da prima pagina, si allarga su fronti impensabili. Il magistrato ha la passione non solo per la forchetta gratis, tra portate di pesce e piatti con grattate di tartufo bianco, ma anche per l’abbigliamento, ovviamente sartoriale per la sua dolce metà. Il tutto lasciando sempre i conti non pagati in boutique nel centro di Milano.

Ne sa qualcosa Francesca, titolare della boutique Chicca, a due passi dal tribunale: “Adesso quando mi incontra abbassa lo sguardo - racconta - "Fa finta di non conoscermi, ma ricordo benissimo quei vestiti che fece fare su misura. Parliamo di diversi anni fa, era ancora viva la mia mamma. Se è accaduto solo una volta? Eh magari! Sono rimasti da pagare quattro vestiti per 3.500 euro per una signora, credo fosse la moglie”.

Non avete provato a chiedere di saldare il conto?

“Si dava un sacco di arie, diceva 'Qualsiasi problema in Tribunale, io per voi ci sono' e io che incrociavo le dita... Mia mamma mandava la lavorante in tribunale con la busta del sollecito: 'Dottore ci sarebbe il conto' gli diceva intimidita tra un’udienza e l’altra. E lui nicchiava, prendeva tempo, rimandando indietro la ragazza”.

Questa storia a Milano inizia a far rumore anche perché i giudici devono mantenere sempre un’immagine di assoluta integrità. Più degli avvocati che rischiano un’azione disciplinare anche per questioni che possono lederne il prestigio, ad esempio se sono morosi con l’affitto dello studio. Ma chi è questo giudice? Il magistrato è di lunga esperienza, si è occupato di grandi processi, anche a leader politici della prima e della seconda repubblica, a iniziare da Bettino Craxi, a piduisti come Umberto Ortolani sino a vicende più attuali che hanno visto alla sbarra sia finanzieri d’assalto sia ex ministri.

L'INDOVINELLO DI GIANLUIGI NUZZI: "UNO DEI GIUDICI PIÙ CONOSCIUTI A MILANO, PRESIDENTE DI COLLEGIO IN PROCESSI PENALI IMPORTANTI, CHE LASCIA CONTI IN SOSPESO NEI RISTORANTI PER MIGLIAIA E MIGLIAIA DI EURO. NEMMENO SI POSSONO IMMAGINARE INCREDULITÀ RABBIA E IMBARAZZO DI ALCUNI RISTORATORI, BEN CONTENTI DI RIAPRIRE MA CHE TEMONO CHE IL MAGISTRATO ANCORA SI MATERIALIZZI. IL SUO NOME È LEGATO A PROCESSI FONDAMENTALI NEGLI ANNALI GIUDIZIARI E PER IL NOSTRO PAESE…"

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/39-indovinello-gianluigi-nuzzi-quot-giudici-piu-267410.htm

LA TOGA MAGNA A SBAFO - GIANLUIGI NUZZI: "SI ARRICCHISCE DI NUOVI E INCREDIBILI PARTICOLARI LA STORIA DEL GIUDICE SCROCCONE, L’IMPORTANTE MAGISTRATO, PRESIDENTE DI UN COLLEGIO PENALE, CHE A MILANO ORMAI DA ANNI CONSUMA LUSSUOSI PRANZI, CENE E APERITIVI SENZA PAGARE IL CONTO. INNANZITUTTO PER IL NUMERO DI RISTORANTI COINVOLTI. LA LISTA INFATTI AUMENTA, NON SONO SOLO 2 COME SCRITTO IERI, MA SAREBBERO MOLTI DI PIÙ…"

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/toga-magna-sbafo-gianluigi-nuzzi-quot-si-arricchisce-nuovi-267528.htm