“CARA GIORGIA, TUTTO A POSTO! IO TI STIMO! ERANO SOLO APPUNTI CHE HO PRESO ASCOLTANDO I MIEI SENATORI…” - MESSE NELLO SGABUZZINO LICIA RONZULLI E MARTA FASCINA, CON UN SORRISO CARICATO A MOLLA SILVIO BERLUSCONI HA PORTATO A TERMINE L’INCONTRO DI PACIFICAZIONE CON L’”ARROGANTE, INDISPONENTE, OFFENSIVA” GIORGIA, NEI MODI E NEI TERMINI CONSIGLIATI DAL REDIVIVO GIANNI LETTA, INCARICATO DA MARINA E PIERSILVIO DI RIPORTARE ORDINE E SAGGEZZA NELLA TESTA RONZULLATA DEL PATRIARCA DI ARCORE - IL VERO SEGNALE DI RESA: IL BANANA HA CONSEGNATO ALLA MELONI UN FOGLIO SU CUI ERA RIPORTATA UNA AMPIA ROSA DI POSSIBILI MINISTRI IN QUOTA FI: ‘’QUESTI SONO I NOMI: SCEGLI TU” - LA DUCETTA CANTA VITTORIA MA LE FIBRILLAZIONI RONZULLIANE NON SONO FINITE. GIORGIA NON PUÒ CERTO INTERFERIRE SULL’EVENTUALITÀ DELLA RONZULLI CAPOGRUPPO AL SENATO...