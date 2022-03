A TESTA ALTA - I MEDICI DI NUOVA DELHI HANNO FINALMENTE RADDRIZZATO IL COLLO DI UNA 13ENNE PACHISTANA CHE, DALL'ETA' DI OTTO MESI, VIVEVA CON IL CAPO INCLINATO A 90 GRADI - UNA CADUTA QUANDO ERA PICCOLISSIMA LE AVEVA INFATTI PROVOCATO LA PARALISI, MA I GENITORI, POVERISSIMI, NON AVEVANO POTUTO FAR ALTRO CHE RIVOLGERSI A QUALCHE SANTONE - POI UN ARTICOLO SUL GIORNALE...

Dagotraduzione dal Daily Star

afsheen kumbar

Ha dovuto aspettare che la sua storia finisse sui giornali per riuscire a guardare il mondo dal verso giusto. Ashleen, pachistana di 13 anni, dall’età di 8 mesi aveva il collo piegato a novanta gradi, una paralisi cerebrale frutto di una brutta caduta che i genitori erano convinti sarebbe guarita da sola, e che invece negli anni era peggiorata. Ma la coppia, poverissima, non aveva i soldi necessari a un intervento, e oltre a rivolgersi a qualche santone locale non ha potuto fare altro.

Finché un articolo pubblicato su un giornale ha attirato un’attenzione più ampia, e grazie a una campagna GoFundMe sono stati raccolti i 30.000 euro necessari all’intervento. La ragazza è stata operata all’Apollo Hospital di Nuova Delhi.

afsheen kumbar 14

La dottoressa Rajagopalan Krishnan, ha raccontato: «Suo fratello Yaqoob si è messo in contatto con me dopo aver visto un documentario fatto in cui avevo operato con successo un ragazzo con una condizione simile. Ero certo di poter migliorare la qualità della sua vita, ma dovevo prima vederla. Se fosse passato altro tempo, le possibilità di ripresa dall’operazione sarebbe state scarsissime».

