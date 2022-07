TETSUYA DI CAZZO – L’ASSASSINO DI SHINZO ABE, TETSUYA YAMAGAMI, CREDEVA CHE L’EX PREMIER GIAPPONESE FACESSE PARTE DI UN’ORGANIZZAZIONE SEGRETA: AVEVA FABBRICATO DA SOLO L’ARMA, USANDO LEGNO E METALLO - E NEL PRIMO INTERROGATORIO HA DETTO: "ERO FRUSTRATO E INSODDISFATTO". NELLA SUA CASA ESPLOSIVI E ALTRE PISTOLE – IL CORDOGLIO DEI LEADER DEL MONDO, COMPRESO PUTIN: “PERDITA IRREPARABILE” – LA FOTO CON L’ATTENTATORE ALLE SUE SPALLE, PRONTO A SPARARE - VIDEO: ABE DOPO IL PRIMO COLPO SI GIRA E VIENE COLPITO AL CUORE

GIAPPONE, L'ATTENTATO CHE HA UCCISO SHINZO ABE

arresto di tetsuya yamagami

Ore 15.33 - La polizia: pistola creata con legno e metallo

La polizia ha dichiarato che la pistola usata per commettere il delitto è stata fabbricata con un mix di legno e metallo. Non è ancora possibile affermare se sia stata realizzata con una stampante 3D.

Ore 15.29 - Il sospettato ha confessato

«Sono stato certamente io», ha detto Yamagami, secondo quanto riferito dalla polizia giapponese. Nella conferenza stampa, inoltre le forze dell'ordine hanno sostenuto che Yamagami non avrebbe detto di far parte di alcuna organizzazione, si pensa quindi che si tratti di un lupo solitario. Inoltre, il killer sarebbe disoccupato.

shinzo abe con il suo attentatore alle spalle

Ore 15.27 - Biden, l'assassinio di Abe è una tragedia per il Giappone

«La morte di Abe è una tragedia per il Giappone». Lo ha detto il presidente americano Joe Biden definendosi «sbalordito, indignato e profondamente rattristato dalla notizia che il mio amico sia stato colpito e ucciso».

Ore 15.16 - Obama: «Straordinaria alleanza tra Usa e Giappone»

«Sono choccato e intristito dalla notizia dell'assassinio del mio amico e compagno di lungo corso Shinzo Abe», ha scritto l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barak Obama su Twitter.

attentato a shinzo abe 1

«Non dimenticherò mai il lavoro che abbiamo fatto per rinforzare la nostra alleanza, la commovente esperienza del viaggio a Hiroshima e Pearl Harbor insieme», prosegue Obama. «Michelle e io mandiamo sentite condoglianze ai giapponesi che sono nei nostri pensieri durante questo doloroso momento».

Ore 15.07 - Il Brasile proclama 3 giorni di lutto

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha proclamato tre giorni di lutto ufficiale in Brasile per l'assassinio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, ucciso a colpi di arma da fuoco durante un comizio nella città di Nara. «Ricevo con estrema indignazione e tristezza la notizia della morte di Shinzo Abe, un brillante leader che è stato un grande amico del Brasile. Estendo alla famiglia di Abe, così come ai nostri fratelli giapponesi, la mia solidarietà e l'augurio che Dio accolga le loro anime in questo momento di dolore», ha scritto Bolsonaro su Twitter.

attentato a shinzo abe

Ore 15.04 - Trovati ordigni nella casa del sospettato, la polizia evacua il quartiere

Ore 14.58 - La polizia: il presunto killer impassibile durante l'interrogatorio

La polizia ha rivelato che il presunto killer dell'ex primo ministro giapponese Abe durante l'interogatorio è apparso impassibile e ha risposto alle domande in modo calmo.

fumio kishida

Ore 14.52 - La polizia: il sospettato ha raggiunto il luogo del delitto in treno

Dopo i primi accertamenti, la polizia ritiene che l'omicida si sia recato sul luogo del delitto in treno. Non è ancora in grado di precisare da quanto tempo fosse nei paraggi prima di sparare ad Abe.

Ore 14.45 - La polizia ha trovato altre pistole in casa del sospettato

La polizia giapponese sta perlustrando la casa del sospettato dell'omicidio di Abe: sono state trovate altre pistole simili a quella utilizzata per l'attentato all'ex primo ministro. «Potrebbe essere in possesso del permesso di caccia», ma le indagini in questo senso sono ancora in corso.

shinzo abe a terra

Riguardo alla pistola utilizzata, le autorità hanno riferito che misura 40cm di lunghezza e 20cm di altezza. Il peso non è noto a causa del «rischio di detonazione» non ancora scongiurato. Gli inquirenti stanno cercando di capire se le parti della pistola siano state acquistate su internet. Non è chiaro se anche i proiettili fossero fabbricati a mano.

Ore 14.39 - Polizia di Nara: il sospettato aveva rancori contro organizzazione specifica

La polizia della città di Nara ha dichiarato in conferenza stampa che il sospettato dell'assassinio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe provava rancori contro un'organizzazione specifica e credeva che Abe ne facesse parte. Al momento, gli inquirenti non sono in grado di dire se l'organizzazione alla quale si riferisce il killer esista davvero. Le autorità hanno inoltre confermato che la pistola utilizzata sia stata fabbricata dallo stesso omicida.

Lo sparo di Tetsuya Yamagami contro Shinzo Abe

Ore 13.46 - Alle 14.30 è prevista la conferenza stampa della polizia di Nara

Intanto la giapponese Tv Asahi riferisce che la salma di Abe potrebbe essere trasferita già domani a Tokyo

Ore 13.25 - Macron: «Shinzo Abe grande premier, ha dedicato vita al Paese»

«Il Giappone perde un grande premier, che ha dedicato la sua vita al suo Paese e ha lavorato per l'equilibrio nel mondo». Lo scrive in un nuovo tweet il presidente francese Emmanuel Macron con le «condoglianze alle autorità e al popolo giapponese dopo l'assassinio» dell'ex premier Shinzo Abe.

attentato a shinzo abe 4

Ore 13.12 - Il premier nipponico rafforza sicurezza per ministri e politici

Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha ordinato di rafforzare la sicurezza dei ministri del Gabinetto e di altri politici di alto livello in seguito all'uccisione dell'ex Primo Ministro Shinzo Abe, anche in vista delle elezioni della Camera Alta previste per domenica.

tetsuya yamagami l attentatore di shinzo abe

Lo scrive l’Nhk. Kishida ha discusso le strategie di risposta all'attacco con il presidente della Commissione nazionale per la sicurezza pubblica Ninoyu Satoshi, e il ministro della Giustizia Furukawa Yoshihisa. Kishida ha detto ai funzionari di non cedere mai alla violenza e al terrorismo, poi ha ordinato a tutti i settori del governo di impegnarsi al massimo per garantire che l'attacco non comporti ritardi nel lavoro dell'amministrazione.

shinzo abe prima dell attentato

Ore 13.08 - Michel: «Profondo rammarico per uccisione grande uomo»

«È con profondo rammarico che ho appreso della scomparsa di Shinzo Abe. Non capirò mai la brutale uccisione di questo grande uomo. Giappone, gli europei piangono con te». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un post su Twitter dopo la morte dell'ex premier giapponese, Shinzo Abe. «Le mie più sincere condoglianze a sua moglie e alla sua famiglia», ha aggiunto Michel.

l arma usata da tetsuya yamagami per sparare a shinzo abe

Ore 13.02 - L'assassino: «Avevo costruito da solo la pistola e le bombe»

Tetsuya Yanagami, l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso l'ex primo ministro Shinzo Abe oggi in un attentato a Nara, ha dichiarato di aver costruito da sé «la pistola e diversi ordigni esplosivi» col quale ha condotto l'attacco contro l'ex premier. Lo riferisce la Nhk, la televisione pubblica giapponese.

«Provavo risentimento per l'ex primo ministro Shinzo Abe e per questo volevo ucciderlo», avrebbe detto agli inquirenti Yamagami.

Ore 12.50 - Von der Leyen: «Grande democratico»

i soccorsi dopo l attentato a shinzo abe 1

«Una persona fantastica, un grande democratico e campione del mondo multilaterale ci ha lasciato», ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, «condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, e a tutto il popolo giapponese. Questo brutale assassinio ha choccato tutto il mondo».

Ore 12.20 - Putin, una perdita irreparabile

shinzo abe a terra 1

Anche il presidente russo Vladimir Putin ha definito una «perdita irreparabile» la scomparsa dell’ex premier giapponese Abe. «Vi auguro coraggio di fronte a questa pesante perdita irreparabile», ha scritto Putin in un telegramma di condoglianze alla madre e alla vedova di Abe, secondo quanto ha reso noto il Cremlino. «I bei ricordi di quest’uomo straordinario rimarranno per sempre nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto», ha aggiunto.

Ore 12.12 - Il killer di Abe: «Ero insoddisfatto, ho sparato per ucciderlo»

i soccorsi dopo l attentato a shinzo abe

«Ero frustrato e insoddisfatto di Shinzo Abe, ho mirato per ucciderlo». Queste le parole del 41enne Tetsuya Yamagami che ha sparato all’ex premier giapponese, secondo quanto ha riferito la polizia nipponica citata dalla tv Nhk.

Ore 12.03 - Le parole del premier Fumio Kishida

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha parlato alla stampa al termine della riunione d’urgenza con i ministri: «Non vogliamo piegarci alla violenza, continueremo la campagna elettorale da domani. Non possiamo permettere che quanto accaduto metta a rischio la vita politica quotidiana. Chiedo a tutti i giapponesi di pensare sempre a come difendere la nostra democrazia».

attentato a shinzo abe.

Ore 11.48 - Merkel: sono costernata, nostra collaborazione fu stretta

«Sono costernata per il terribile attacco contro il mio collega per lungo tempo. La nostra collaborazione era stretta e fondata sulla fiducia. Ho sempre avuto piacere a lavorare con lui»: così l’ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, in una nota diffusa poco prima della notizia della morte di Abe.

Ore 11.41 - Presunti esplosivi a casa dell’attentatore

Secondo quanto riferisce l’Nhk, la polizia giapponese avrebbe perquisito la casa di Tetsuya Yamagami , l’uomo che ha assassinato Abe, e ha trovato dei presunti congegni esplosivi

Ore 11.40 - Il cordoglio di Mario Draghi

il momento dell arresto dell uomo che ha sparato a shinzo abe 1

«Il Presidente del Consiglio esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Abe. L’Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico. Abe è stato un grande protagonista della vita politica giapponese e internazionale degli ultimi decenni, grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. L’Italia si stringe ai suoi cari, al Governo e all’intero popolo giapponese», si legge in una nota della presidenza del Consiglio.

Ore 11.20 - L’ospedale: «Abbiamo cercato di rianimarlo per 4 ore»

Le condizioni dell’ex primo ministro sono apparse immediatamente disperate. «Abbiamo tentato di rianimarlo per quattro ore», ha riferito Nara Hidetada Fukushima, responsabile del Pronto soccorso che è intervenuto assieme a un’equipe di 20 medici. «Abe aveva due ferite sul collo, a 5 centimetri di distanza, che hanno provocato due diverse emorragie. Un proiettile ha penetrato il cuore. Abbiamo cercato di bloccare la perdita di sangue, ma la situazione era molto critica».

