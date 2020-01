TEXAS DI PIOMBO - SPARI IN UN LICEO DI BELLAIRE, VICINO HOUSTON: MORTO UN 16ENNE. ARRESTATO IL KILLER (CHE SI ERA DATO ALLA FUGA): È UN COMPAGNO DI CLASSE - LA VITTIMA È STATA COLPITA AL PETTO, LA SPARATORIA È AVVENUTA INTORNO ALL’ORA DI USCITA DEGLI STUDENTI

Da corriere.it

spari in un liceo in texas

Sparatoria in un liceo di Bellaire, in Texas, una città all'interno dell'area metropolitana di Houston. Uno studente di 16 anni è morto e il killer — che si era dato alla fuga — è stato arrestato dalla polizia: è un suo compagno di classe, fermato insieme a un altro ragazzo. La sparatoria è avvenuta intorno alle 16 locali nella Bellaire High School, in una zona residenziale della città. La vittima, colpita al petto, è stata trasportata in ospedale ma non ce l’ha fatta.

La sparatoria è avvenuta intorno all’ora di uscita degli studenti. La Bellaire High School è uno dei licei pubblici più grandi della città, frequentato da 3.450 studenti. Lo studente arrestato e l’altro ragazzo erano nascosti dietro un cassonetto della spazzatura di un supermercato, poco distante dalla scuola. Il killer è stato individuato intorno alle 19:45, ora locale: la fuga è durata 4 ore.

La Bellaire High School rimarrà chiusa mentre proseguono le indagini sull'accaduto. «Le mie più sentite condoglianze ai familiari del ragazzo ucciso e a tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale della Bellaire High School», ha dichiarato il sindaco di Houston, Sylvester Turner.

