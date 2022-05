THAT’S AMORE! – LA COLATA DI BAVA DEL “NEW YORK TIMES” SU ROMA IN UN LUNGO ARTICOLO IN CUI SI CELEBRA LA RIPRESA DELLA CITTÀ GIÀ NUOVAMENTE INFOGNATA DA ORDE DI TURISTI INEDUCATI: DALLA CELEBRAZIONE DELL’OFFERTA CULTURALE E DELL’INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI NELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE AGLI HOTEL PIÙ IN VOGA FINO ALL’IMMANCABILE SVIOLINATA SULLA CUCINA…

V. Lup. per "la Repubblica"

turisti a roma 8

Il New York Times celebra Roma e con un lungo articolo racconta come, « grazie a riaperture e nuovi ristoranti e ai luoghi culturali » continui « a essere all'altezza del suo nome » . Con lo stop delle misure in ottica di anti- contagio e « con l'arrivo dell'estate» il cuore della città è di nuovo affollato. «Piazza Trevi e il centro di Roma sono di nuovo pieni di turisti » , ha detto al New York Times Fabrizio Rezza, reservation manager dell'hotel Fontana.

Rispetto l'offerta culturale viene evidenziato l'ingresso gratuito nei musei nella prima domenica del mese. Poi si passa al cibo, alla scena gastronomica della Capitale. Il New York Times definisce la Capitale come una food- centric city, una città cioè «incentrata sul cibo». Cita L'Elementare, la pizzeria di Trastevere, la « gastronomia gourmet » Aventina, coi suoi «piatti di carne alla griglia » e poi le « natural- wine boutiques» come l'enoteca L'Antidoto. Oltre a calici e bottiglie, vanta anche «una selezione di piatti italiani serviti da una cucina a vista sul retro».

I piatti tradizionali capitolini più in voga del momento, secondo il Nyt, li fa Romanè, l'inventore del Trapizzino. Infine gli hotel. Il Nyt cita Giorgio Palmucci, presidente dell'Agenzia nazionale del turismo, secondo il quale «nonostante i circa 400 hotel in tutta la regione chiusi durante la pandemia, il settore inizia a riprendersi » , grazie a recenti aperture come il « lussuoso » W Rome e il « kitsch- cool » Mama Shelter, che vanta « un bar sul tetto, uno spazio di co- working e un ristorante decorato con piante».

