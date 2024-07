TI FACCIO UN AMAZON COSI' - LA COMMISSIONE AMERICANA PER LE PARI OPPORTUNITÀ SUL LAVORO ACCUSA AMAZON DI DISCRIMINARE LE LAVORATRICI DI MAGAZZINO INCINTE – L’AZIENDA NON AVREBBE CONCESSO PAUSE AGGIUNTIVE O LIMITI AL SOLLEVAMENTO DI CARICHI PESANTI ALLE DIPENDENTI IN GRAVIDANZA - L’INDAGINE È PARTITA DOPO LE DENUNCE DI CINQUE DIPENDENTI CHE…

(ANSA) - Un giudice federale di New York ha ordinato ad Amazon di ottemperare a un mandato di comparizione di un'agenzia statunitense per i diritti civili che indaga sulle accuse secondo cui il rivenditore online avrebbe discriminato le lavoratrici di magazzino incinte. Lo riporta l'agenzia di stampa britannica Reuters.

La giudice distrettuale Lorna Schofield ha respinto le affermazioni di Amazon secondo cui il mandato di comparizione della Commissione per le pari opportunità sul lavoro (Eeoc) era troppo ampio e cercava informazioni irrilevanti. L'Eeoc sta cercando dati sulle richieste avanzate dalle lavoratrici incinte di cinque magazzini statunitensi per agevolazioni quali limiti al sollevamento di carichi pesanti e pause aggiuntive, e se Amazon le abbia concesse o negate.

Il portavoce Sam Stephenson ha affermato che la società ha collaborato con l'indagine sin dal suo inizio tre anni fa e non è d'accordo con la caratterizzazione della sua condotta da parte dell'Eeoc. Amazon è orgogliosa dei benefici e del tempo libero che offre alle lavoratrici incinte o ai lavoratori le cui partner hanno partorito, ha affermato Stephenson. "Prendiamo molto sul serio la questione e non vediamo l'ora di dimostrare perché le preoccupazioni dell'Eeoc sono infondate", afferma l'azienda in una nota.

L'indagine della commissione è stata motivata dalle denunce di cinque donne che affermano di aver subito discriminazioni in gravidanza mentre lavoravano nei magazzini Amazon in New Jersey, Connecticut, North Carolina e California. L'azienda ha affermato di aver fornito all'Eeoc circa 370.000 pagine di dati in risposta alla citazione, ma non nel formato specifico richiesto dall'agenzia. (ANSA).