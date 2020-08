TI RIFIUTI DI ABBANDONARE LA TUA CASA? E ALLORA TI REGALIAMO UNA FINESTRA VISTA CEMENTO A VITA – A GUANGZHOU L’AMMINISTRAZIONE LOCALE HA COSTRUITO UN PONTE INCASTONANDO UNA PICCOLA ABITAZIONE DI 40 METRI QUADRATI TRA LE DUE RAMPE DELLA STRADA: PER DIECI ANNI HANNO PROVATO A CONVINCERE LA SIGNORA CHE CI ABITA A LASCIARE LA CASA, MA ALL’ENNESIMO RIFIUTO… VIDEO

Ti rifiuti di abbandonare la tua casa? E ti regaliamo una vista sul cemento per tutta la vita. È quanto è successo nella città cinese di Guangzhou dove è stato costruito u ponte accanto alla piccola abitazione della signora Liang che adesso vivrà per sempre tra le due rampe del ponte e alla strada di quattro corsie.

Liang ha detto che si è rifiutata di trasferirsi perché l’amministrazione locale gli aveva offerto una casa vicino all’obitorio. La donna ha rifiutato anche due appartamenti. La sua richiesta era di quattro case, in caso contrario sarebbe rimasta nella sua piccola abitazione di 40 metri. Per un decennio hanno provato a convincerla fino a quando non si è optato per la soluzione più pazzesca: incastonare la casa nella struttura del ponte, facedola diventare una piccola attrazione.

