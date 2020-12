TI TURBA SE MI MASTURBO? - UN UOMO DI 28 ANNI È STATO DENUNCIATO PER ATTI OSCENI DOPO ESSERSI TOCCATO IN TRENO DAVANTI A UNA RAGAZZA - È SUCCESSO SU UN CONVOGLIO NAPOLI-ROMA - LA GIOVANE ERA ASSORTA NEI SUOI PENSIERI AD ASCOLTARE MUSICA CON LE CUFFIETTE, QUANDO HA ALZATO LO SGUARDO E...

Da www.today.it

masturbazione sul treno

Si masturba sul treno davanti a una ragazza e viene denunciato per atti osceni. La giovane, in viaggio su un convoglio Napoli-Roma, era assorta nei suoi pensieri ad ascoltare musica con le cuffiette sul treno quando ha alzato lo sguardo e si è trovata davanti un ragazzo che, dopo essersi abbassato i pantaloni, si stava masturbando.

sega sul treno

È successo domenica sera quando un italiano di 28 anni è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria di Roma Termini per atti osceni. Il capotreno, avvisato dell’accaduto dai viaggiatori, ha richiesto l’intervento della Polizia che lo ha individuato e denunciato una volta arrivato allo scalo ferroviario romano.

agenti della polfer

Gli agenti del compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio hanno svolto diversi servizi in questo periodo di feste. Nel tardo pomeriggio del giorno di Natale, un cittadino georgiano di 43 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione Polfer di Roma Tiburtina nel corso dei controlli delle autocertificazioni dei viaggiatori, per inottemperanza al divieto di ritorno in Italia a seguito dell’allontanamento dal territorio nazionale emesso l’anno scorso dalla Questura di Roma. L'uomo, processato per direttissima, è stato condannato a cinque mesi di reclusione.

masturbazione

Nel pomeriggio del 23 dicembre i poliziotti del Posto Polfer di Colleferro, in collaborazione con il personale del locale Commissariato, hanno arrestato una cittadina italiana di 28 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno notato la ragazza, conosciuta per reati specifici, che si aggirava all’interno della stazione.

stazione di roma termini

La ragazza è stata trovata in possesso di oltre venti dosi di cocaina confezionata e nascosta nel marsupio, pronta per essere spacciata. I successivi accertamenti estesi all’abitazione hanno inoltre portato al rinvenimento di altra sostanza stupefacente con tutto il necessario per il taglio e il confezionamento, più la somma di circa mille euro in contanti, probabilmente frutto dello spaccio: il tutto è stato sottoposto a sequestro.

si masturba sul treno