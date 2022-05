9 mag 2022 17:21

AI TIFOSI DELLA SALERNITANA NON RESTA CHE PREGARE PER RESTARE IN SERIE A - A SALERNO È SCOPPIATA LA POLEMICA PER IL FILMATO DI UN INSEGNANTE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE CHE HA ORGANIZZATO UNA PREGHIERA COLLETTIVA, CON TANTO DI AVE MARIA RIVISITATA, PER CHIEDERE LA SALVEZZA DELLA SALERNITANA IN SERIE A - IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI HA ANNUNCIATO L'APERTURA DI UN'INDAGINE INVIANDO GLI ISPETTORI MA IL PRESIDE E I GENITORI DEGLI ALUNNI LO DIFENDONO… - VIDEO