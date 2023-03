Estratto dell'articolo di Stefano Cazzetta per “il Messaggero”

La domanda è: Tiger Woods troverà mai pace? [...] Questa volta dovrà rispondere di una causa che la sua ex fidanzata, Erica Herman, sta cercando di intentargli dopo la rottura di un fidanzamento durato 6 anni e che aveva tutta l'aria di essere amore, almeno a giudicare dall'intesa tra i due e dall'ottimo rapporto che la Herman aveva instaurato con i figli del campione.

L'accusa potrebbe essere grave, stando a quanto riportato da TMZ, sito solitamente molto informato. I legali di Tiger si appellano all'accordo di riservatezza che i due avevano siglato al momento del fidanzamento, ma la Herman, dopo aver sostenuto di essere stata costretta a firmare quell'intesa, intende avvalersi di una clausola che rende nulla la stessa nelle ipotesi di violenza sessuale e molestie.

ALLONTANATA CON L'INGANNO [...] C'è dell'altro, e riguarda i risvolti economici. La Herman sostiene di essere stata sbattuta fuori con l'inganno dalla splendida villa di Jupiter Island, in Florida, dove la coppia aveva vissuto dal primo giorno, impedendole anche di rientrare per ritirare le proprie cose.

Anche in questo caso sarebbe stato infranto un accordo, pur se di tipo verbale, secondo il quale la Herman avrebbe potuto continuare a vivere nella villa per un periodo uguale a quello del fidanzamento. Anche questa circostanza sarebbe stata smentita dai legali di Tiger, ma intanto la Herman avrebbe avanzato una richiesta di risarcimento di 30 milioni di dollari [....]

Non bastavano la traumatica rottura con l'ex moglie e madre dei suoi due figli, Elin Nordegren, finita a colpi di mazza da golf e conseguente incidente in macchina, gli innumerevoli tradimenti, la disintossicazione da dipendenza sessuale, le scuse in diretta tv, le ripetute operazioni a schiena e ginocchio, l'arresto per guida in stato confusionale per eccesso di farmaci. E non bastava neppure il terribile incidente automobilistico del febbraio 2021 che ne ha segnato pesantemente la carriera. Ci voleva dell'altro nella storia di quest'uomo tanto forte nel suo sport e immensamente fragile nella vita al di fuori.

