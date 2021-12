28 dic 2021 19:27

TIKTOK, CHI È? IL VECCHIO JOE! – L'ULTIMO TENTATIVO DISPERATO DI BIDEN PER RIFARSI UN'IMMAGINE È LO SBARCO SU TIKTOK. IL PRESIDENTE AMERICANO VUOLE PROVARE A FARE BRECCIA TRA I GIOVANI E COME PRIMO VIDEO HA PUBBLICATO UNO SKETCH INSIEME AI "JONAS BROTHERS". LA BAND URLA “SEI VACCINATO?”, E LUI RISPONDE: “SÌ SIGNORE!” - IL RISULTATO, COME SEMPRE QUANDO GLI ANZIANI PROVANO A USARE IL LINGUAGGIO DEI GIOVANI, È UNA MEZZA CAFONATA. ANZI, COME DICONO I RAGAZZINI, “CRINGE” … - VIDEO