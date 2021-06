4 giu 2021 11:35

TIRA ARIA DI SCISMA - IL POTENTE CARDINALE TEDESCO REINHARD MARX HA PRESENTATO A PAPA FRANCESCO LE SUE DIMISSIONI - IL DURISSIMO COMUNICATO: “LA CHIESA CATTOLICA È ARRIVATA A UN PUNTO MORTO” – "VOGLIO DIMOSTRARE CHE NON È IL POSTO A ESSERE IN PRIMA LINEA, MA L'INCARICO DEL VANGELO" - "IL CUORE DELLA QUESTIONE È ASSUMERE UNA CORRESPONSABILITÀ PER LA CATASTROFE DEGLI ABUSI SESSUALI COMMESSI DA RESPONSABILI DELLA CHIESA"