TIRA UNA BRUTTA MALARIA – UN’INSEGNANTE (E GIORNALISTA) DI AGRIGENTO È MORTA DI MALARIA DOPO UN VIAGGIO IN NIGERIA - LOREDANA GUIDA HA INIZIATO A SENTIRSI MALE QUALCHE GIORNO DOPO IL RIENTRO ED ERA ANDATA AL PRONTO SOCCORSO. DOPO 9 ORE DI ATTESA (CON LA FEBBRE A 39) HA FIRMATO LE DIMISSIONI E SE N’È ANDATA. POI GIORNI DOPO HA PERSO COSCIENZA A CASA E IN OSPEDALE HANNO…

Aveva 44 anni Loredana Guida: è morta di malaria. Era un'insegnante ma anche - e da più di 15 anni - una giornalista del Giornale di Sicilia e di AgrigentoNotizie. Per una settimana, in Rianimazione ha lottato - da guerriera quale è sempre stata - fra la vita e la morte.

La scorsa notte il suo cuore ha smesso di battere. Loredana Guida era stata a Lagos in Nigeria. Dopo qualche giorno dal rientro ad Agrigento aveva iniziato a star male: inappetenza e febbre alta. Per precauzione s'era presentata al pronto soccorso. Era rimasta fra sala d'attesa e corridoio, con 39 di febbre, per circa 9 ore e poi, "ormai stanca, arrabbiata e confusa, ha firmato le dimissioni ed è andata via" scrive AgrigentoNotizie. Era stata in Africa e temeva che non si trattasse di un normale stato influenzale.

Giorni dopo a casa ha perso coscienza e in ambulanza è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". E' stata ricoverata ed è arrivata la diagnosi: malaria terzana maligna (da Plasmodium falciparum). Lo stesso ceppo, il peggiore, che il 2 gennaio del 1960 uccise il leggendario Fausto Coppi. Il "campionissimo" aveva 40 anni quando morì per una malaria non diagnosticata.

Dal "San Giovanni di Dio", i medici hanno cercato un posto in qualche reparto di Malattie infettive dell'isola. Un farmaco specifico è stato recuperato, e portato ad Agrigento, da Messina. Nelle ultime ore (nella giornata di ieri ndr.), anche la Prefettura di Agrigento - con in testa il prefetto Dario Caputo - si era mobilitata chiedendo l'intervento degli specialisti dell'istituto nazionale per malattie infettive "Spallanzani" di Roma.

Nonostante il coma e i danni multiorgano, Loredana si è aggrappata con le unghie e i denti alla vita. Ha lottato fino all'ultimo, ma non c'è stato nulla da fare.

