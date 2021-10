TIRA PIU' DI UN CARRO DI BUOI – IN CILENTO UN 81ENNE È STATO BECCATO DAI VIGILI URBANI CON UN PROSTITUTA, GIUSTIFICANDOSI DICENDO: “SONO VEDOVO E SOLO”, MA PROPRIO IN QUEL MOMENTO LA MOGLIE LO CHIAMA AL CELLULARE – LA DONNA LO ASPETTAVA ALL’OSPEDALE DAL QUALE L'UOMO ERA USCITO DI NASCOSTO DOPO UN CICLO DI TERAPIE PER UN INTERVENTO ALL'ANCA…

In Cilento un 81enne è stato beccato con una prostituta e si è giustifica così: "Sono vedovo e solo". Ma la toppa è peggio del buco. In quel momento la moglie lo ha chiamato al telefono L'arzillo vecchietto si è fatto beccare dai vigili urbani in dolce - ma mercenaria - compagnia e racconta una storia strappacuore, racconta il Fatto quotidiano. "Sono vedovo, tanto solo". Ma la moglie lo aspettava in albergo.

"Ancora un 'cliente' sorpreso lungo la Litoranea di Eboli. Gli agenti della polizia municipale hanno scoperto un 81enne di Vallo della Lucania mentre consumava un rapporto con una donna di origini bulgare all'interno della sua auto, tra la vegetazione della pineta della zona costiera. L'81enne si è giustificato affermando di essere vedevo e di sentirsi solo. Questa la notizia trovata sul Giornale del Cilento.

"Dopo la morte di mia moglie sono in cerca di compagnia", ha detto. Solo che "durante il confronto degli agenti con l'anziano, il telefono di quest' ultimo non smetteva di squillare. Era proprio la moglie che stava provando a mettersi in contatto con il marito. La donna lo aspettava al Campolongo Hospital, dal quale l'uomo era uscito di nascosto dopo un ciclo di terapie per un intervento all'anca". Insomma una disavventura che sarà continuata anche con il ritorno a casa dalla moglie non defunta...