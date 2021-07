TIRO ALLA LUNA - PUR DI ENTRARE NEL BUSINESS DEI VIAGGI SULLA LUNA, JEFF BEZOS HA OFFERTO ALLA NASA 2 MILIARDI DI DOLLARI - L'AGENZIA SPAZIALE HA GIA' SCELTO, AD APRILE, LO STARSHIP DI ELON MUSK PER COSTRUIRE IL LANDER CHE PORTERA' LA PRIMA PERSONA (DONNA E DI COLORE) SULLA LUNA - IL CEO DI AMAZON IN UNA LETTERA APERTA: "INVECE DI QUESTO APPROCCIO DA UN'UNICA FONTE, LA NASA DOVREBBE ABBRACCIARE LA SUA STRATEGIA ORIGINALE DI CONCORRENZA"...

Dagotraduzione dal Sun

Jeff Bezos

Jeff Bezos ha offerto alla Nasa 2 miliardi di dollari in cambio di un contratto per consentire agli astronauti di atterrare sulla luna.

Una settimana dopo il suo storico lancio, ieri il fondatore di Amazon ha fatto la sua offerta all'amministratore Bill Nelson con una lettera aperta. Il miliardario Bezos ha scritto: «Blue Origin si impegna a costruire un futuro in cui milioni di persone vivono e lavorano nello spazio a beneficio della Terra.

Siamo convinti che, per far progredire il futuro dell'America nello spazio, la NASA debba ora tornare rapidamente e sicuramente sulla Luna. Questo è il motivo per cui Blue Origin ha risposto all'urgente chiamata della NASA di sviluppare un sistema di atterraggio umano.

Credo che questa missione sia importante. Sono onorato di offrire questi contributi e sono grato di essere in una posizione finanziaria per poterlo fare. Questa offerta non è un differimento, ma è una rinuncia definitiva e permanente a tali pagamenti».

Partenza di Blue Origin

Nell'aprile di quest'anno la Nasa ha scelto SpaceX di Elon Musk per costruire il lander lunare che alla fine porterà la prima donna e persona di colore sulla luna.

La Starship di Musk ha battuto i lander proposti da Blue Origin e Dynetics di Bezos, una sussidiaria di Leidos. Il contratto vale 2,89 miliardi di dollari.

Bezos ha aggiunto: «Invece di questo approccio da un'unica fonte, la NASA dovrebbe abbracciare la sua strategia originale di concorrenza.

Navicella di Blue Origin

Senza concorrenza, a breve termine del contratto, la NASA si ritroverà con opzioni limitate nel tentativo di negoziare scadenze mancate, modifiche di progettazione e superamento dei costi».

Bezos la scorsa settimana si è lanciato nello spazio durante il volo inaugurale di Blue Origin. Ha fatto la storia mentre si lanciava nello spazio, ma uno dei membri dell'equipaggio a bordo ha dato al volo solo due stelle .

Wally Funk, 82 anni, che è diventata la persona più anziana a volare nello spazio, ha affermato che la capsula non è andata abbastanza in alto. Wally ha viaggiato sul volo insieme a Bezos, 57 anni, suo fratello minore Mark, 53 anni, e l'adolescente Oliver Daemen in quello che l’amministratore di Amazon ha descritto come il «giorno più bello di sempre».

Jeff Bezos durante il volo spaziale

Ma Bezos potrebbe non ottenere la spilla da astronauta che la Nasa consegna a chi partecipa a missioni spaziali, nonostante la sua storica impresa e nonostante la spilla sia stata consegnata a Richard Branson: la Federal Aviation Administration (FAA) ha infatti modificato il suo programma commerciale Astronaut Wings il 20 luglio, lo stesso giorno della missione di Bezos.